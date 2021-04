Harvey Weinstein, exproductor de Hollywood, apeló su condena por violación y abuso sexual

Erika Mantilla

El productor (r) de cine Harvey Weinstein, encarcelado por violación y agresión sexual, presentó este lunes una apelación largamente esperada sobre sus condenas, inicio de sus esfuerzo por anular la sentencia de 23 años de prisión.



Los abogados de Weinstein, declarado culpable en el 2020 en una sentencia histórica para el movimiento #MeToo, dijeron en un documento presentado ante la justicia de Nueva York que al productor se le negó un juicio justo.



Argumentan que varias mujeres que habían acusado a Weinstein de agresión sexual, pero cuyas acusaciones no se incluyeron en los cargos, no deberían haber podido testificar como testigos de acciones previas.



"El sistema de justicia penal estadounidense fue diseñado para condenar a los acusados basándose en su conducta, no en su carácter general", escribieron los abogados.



Los abogados de Weinstein también argumentan que la imparcialidad del jurado se vio comprometida por una miembro que había escrito un libro sobre hombres mayores que se aprovechan de mujeres más jóvenes. La defensa de Weinstein había intentado sin éxito que la despidieran antes del juicio.



"Con base en la inminente publicación de su libro, tenía un motivo pecuniario para condenar al acusado", escribieron los abogados.



Weinstein, de 69 años, fue declarado culpable de un acto sexual criminal en primer grado y de violación en tercer grado en febrero de 2020. En cambio, fue absuelto de cargos de agresión sexual depredadora.



Casi 90 mujeres, incluidas Angelina Jolie y Salma Hayek, han presentado acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Weinstein, ganador del Óscar por numerosos éxitos, incluido "Shakespeare in Love".



Pero el juicio se centró en cargos relacionados con solo dos mujeres.



Weinstein fue condenado por violar a la exactriz Jessica Mann en 2013 y por realizarle sexo oral por la fuerza a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.



En la apelación, los abogados de Weinstein también acusaron al juez James Burke, con quien se enfrentaron repetidamente a lo largo del juicio de siete semanas, de dictar una sentencia "indebidamente dura y excesiva".



Weinstein está detenido en una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York. También está a la espera de un juicio en Los Ángeles por cargos de violación y agresión sexual que involucran a cinco mujeres.



