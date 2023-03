Hallan cuerpo cerca de carro de estudiante prófugo luego de tiroteo en escuela de EE.UU.

Un estudiante de secundaria disparó el miércoles contra dos personas en una escuela y está siendo buscado por la policía de Denver, que anunció el hallazgo de un cadáver cerca del auto del prófugo, en un nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos.



El sospechoso, identificado como Austin Lyle, de 17 años, abrió fuego justamente en medio de una inspección para determinar si estaba armado, informó la policía.



"A las 9:50 de la mañana aproximadamente, fue transmitida una llamada reportando un tiroteo en la escuela de secundaria East. Agentes y médicos llegaron al lugar rápidamente y encontraron dos adultos con heridas de bala", dijo Ron Thomas, jefe de la policía de Denver.



Los hombres, del equipo administrativo de la escuela, fueron llevados al hospital. Uno de ellos se encuentra en estado crítico.



El Departamento de Policía de Denver indicó más tarde haber encontrado el vehículo del sospechoso y, cerca de este, a unos 300 metros, un cadáver cuya identidad no fue determinada por el momento.



"Se ha encontrado un cuerpo cerca del vehículo del sospechoso. La oficina del forense de Park County [al suroeste de Denver] determinará la identidad y la causa del fallecimiento", indicó en Twitter la policía de Denver.



Ron Thomas dijo que el sospechoso debía ser revisado a diario al llegar a la escuela para verificar que no estuviese armado, según un acuerdo suscrito.



Según este responsable policial, este tipo de acuerdos son comunes cuando preocupa el comportamiento previo de un estudiante.



Lyle es afroamericano y fue visto por última vez vestido con una sudadera verde, de acuerdo con la policía.



El tiroteo del miércoles en East High School ocurre semanas después de que un estudiante de 16 años fue herido de muerte en su automóvil afuera del mismo liceo.



Las clases en la escuela se cancelaron por el resto de la semana y cuando se restablezcan habrá oficiales armados en la institución hasta el fin del año escolar, informó el superintendente de las escuelas públicas de Denver, Alex Marrero.



El diario Denver Post informó que la junta escolar de la ciudad había votado en 2020 a favor de retirar los policías de las escuelas en el marco de un cambio de perspectiva sobre raza y vigilancia policial tras la muerte de George Floyd, quien fue asesinado por policías.



Miembros de la junta argumentaron que la presencia de efectivos era negativa para los estudiantes no blancos, dijo el diario.



Los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos son muy comunes, al punto que estudiantes en todo el país aprenden cómo reaccionar cuando hay "un tirador activo" en la escuela, y la opinión pública debate sobre la pertinencia, o no, de armar a los profesores.



Aunque la mayoría de los estadounidenses favorece endurecer los controles sobre el porte de armas, los políticos no llegan a un acuerdo, con voces conservadoras utilizando la Constitución para defender el derecho a estar armado.