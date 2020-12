Gira del príncipe William y Kate Middleton durante rebrote de covid-19 genera críticas

Erika Mantilla

El príncipe William y su esposa Kate Middleton han recibido una gran cantidad de críticas tras un viaje en tren que los llevó a Escocia y Gales en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus en Reino Unido.



Los gobiernos locales no recibieron a la pareja real con mucho entusiasmo: el ministro de Sanidad galés, Vaughan Gething, dijo el martes que preferiría que "nadie hiciera visitas innecesarias".



"Su visita no debe ser usada como excusa para que la gente diga que no entiende lo que se les pide", es decir viajar lo menos posible, advirtió en declaraciones a la BBC.



Para frenar el aumento de casos de covid-19 en el Reino Unido, el país de Europa con el mayor número de muertos, 61.500, se restringieron los viajes entre sus cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.



Los duques de Cambridge emprendieron su viaje el lunes en el "tren real", reservado a los miembros de la monarquía, comenzando por Escocia, donde visitaron a personal sanitario en Newbridge, cerca de Edimburgo.



En su viaje de tres días a través del país, la pareja planea recorrer más de 2.000 kilómetros, conociendo a los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra la pandemia y a los residentes locales.



La primera ministra escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, criticó que los duques hubiesen emprendido la visita pese a las restricciones a los desplazamientos entre Inglaterra y Escocia, prohibidos con algunas excepciones que incluyen los viajes profesionales.



"El gobierno escocés fue informado de su intención de venir y nos hemos asegurado de que las restricciones vigentes en Escocia se conozcan, para que esto se tenga en cuenta en su decisión y en la preparación de la visita", afirmó Sturgeon el lunes.



Pero el viaje de William, segundo en la línea sucesoria al trono británico, y su esposa fue bien recibido por el gobierno de Londres.



"El primer ministro está encantado de ver la cálida bienvenida que han tenido los duques de Cambridge en su importantísimo viaje en tren por Inglaterra, Escocia y Gales", dijo el portavoz de Boris Johnson. "La gira levantará la moral de quienes han estado en primera línea y han hecho tanto durante la pandemia", subrayó.



