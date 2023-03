FBI reporta secuestro de una mujer mexicoestadounidense en el oeste de México

Una ciudadana mexicoestadounidense fue secuestrada hace un mes en el oeste de México, un país que sufre el embate de la criminalidad, informaron este jueves fuentes de ambos países.



El rapto de María del Carmen López, de 64 años, se conoce luego del reciente secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, (noreste), dos de los cuales murieron en cautiverio.



El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) reportó en su sitio web que López "fue secuestrada de su residencia en Pueblo Nuevo, Colima, México, el 9 de febrero de 2023" y ofreció una recompensa de 20.000 dólares a quien proporcione información que ayude a dar con su paradero.



Una fuente gubernamental mexicana, que prefirió el anonimato por no estar autorizada para hablar del caso, confirmó el hecho a la AFP, y añadió que es investigado por la fiscalía general de México "desde hace un mes".



Hasta el momento la fiscalía general no ha respondido a las solicitudes de información de la AFP.



El pasado 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros por presuntos narcotraficantes.



Dos de los rehenes murieron en manos de sus captores al parecer por las heridas de bala que sufrieron al intentar fugarse poco después del rapto, mientras que otro sufrió una herida en la pierna. Los sobrevivientes fueron rescatados tras un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas.



Según las autoridades mexicanas, las víctimas cruzaron a Matamoros porque una de ellas planeaba realizarse una cirugía estética.



México sufre una ola de violencia recrudecida desde 2006, cuando el gobierno militarizó más su estrategia contra los narcotraficantes, que según expertos, optaron por diversificar sus fuentes de ingresos con secuestros y extorsiones.



Desde entonces México acumula unos 350.000 homicidios y decenas de miles de desaparecidos, mayoritariamente atribuidos al crimen organizado.