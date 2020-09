Facebook no permitirá anuncios políticos en la semana previa a las elecciones de EE. UU.

Erika Mantilla

Facebook no permitirá anuncios políticos en la semana previa a las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se realizan el próximo 3 de noviembre. La plataforma hizo el anuncio este jueves, en una de sus más concretas acciones contra la desinformación.



El gigante de las redes también prometió verificar los anuncios prematuros de victoria en los comicios: si un candidato se declara como ganador antes del recuento final, Facebook añadirá a su publicación un enlace que llevará a los resultados oficiales.



Además, prometió "agregar una etiqueta informativa" a cualquier contenido que busque deslegitimar los resultados o afirmar que los "métodos de votación legales" conducirán al fraude.



"Estoy inquieto por los posibles retos que afrontará la gente al votar", escribió el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, en una publicación en la red social.

"Y también me preocupa que, con nuestro país tan dividido y la posibilidad de que se tarden días o semanas para tener los resultados de las elecciones, haya un alto riesgo de disturbios civiles en todo el país", agregó.



Las medidas de Facebook siguen además a una amplia crítica al manejo sobre las elecciones presidenciales de 2016, cuando no logró restringir la desinformación por parte de rusos que difundieron teorías de conspiración y desalentaron la votación en algunos casos.



La oposición demócrata lleva tiempo advirtiendo que el presidente Donald Trump y sus partidarios podrían intentar sembrar el caos con falsedades el 3 de noviembre, en un país agitado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, y por las manifestaciones y disturbios contra el racismo y la violencia policial.



Grupos progresistas recibieron el anuncio con moderado entusiasmo. "Los anuncios de Facebook sobre la vigilancia de la desinformación electoral, incluidos los políticos, y la defensa de elecciones justas son mejoras significativas", dijo Vanita Gupta, directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos.



"Pero todo, cualquier impacto, depende de la aplicación de la ley. Estaremos atentos", advirtió.



Sin embargo, Tom Fitton, presidente del grupo activista conservador Judicial Watch, condenó la medida. "Es un esfuerzo impresionante para controlar lo que ven los usuarios de FB en un momento crucial (...). El presidente Trump debería ordenar al Departamento de Justicia que investigue", escribió en Twitter.

Viejos anuncios, exceptuados



Zuckerberg, quien ha impulsado un enfoque en gran medida de no intervención sobre las declaraciones de los candidatos, dijo que cree "que el mejor antídoto para el mal discurso es más discurso".



Aun así, indicó que se necesitaba una nueva política para los anuncios de última hora. "En los últimos días de una elección puede que no haya tiempo suficiente para impugnar nuevas afirmaciones", dijo Zuckerberg.



El director ejecutivo de la red añadió que los avisos políticos que se hayan publicado hasta una semana antes de la votación habrán dado a los candidatos oportunidad suficiente como para refutar información imprecisa.



"Estas elecciones no van a ser como siempre", dijo Zuckerberg.



"Todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestra democracia. Eso significa que hay que ayudar a la gente a inscribirse y votar, despejar la confusión sobre cómo se realizarán estas elecciones y dar pasos para reducir las posibilidades de violencia y disturbios", añadió.



En el país más golpeado por la pandemia, tres cuartos de la población podrá votar por correo este año, después de que las autoridades de varios estados dieran su visto bueno a esa modalidad.



Un fuerte incremento del voto postal dificultará el recuento de los votos y es posible que los resultados definitivos de las presidenciales no se conozcan hasta bastante después del día de la votación, lo que podría suscitar todo tipo de rumores sobre manipulaciones de los comicios, alertaron las autoridades.



Trump, contra la ley



Trump, un usuario asiduo de las redes sociales, compartió hace poco teorías conspirativas sobre un intento de robarle las elecciones.



El presidente asegura casi a diario que el aumento del voto postal este año es una maniobra para darle la victoria a su adversario, el demócrata Joe Biden, y se ha negado a decir si aceptará los resultados en caso de derrota.



El miércoles, en Carolina del Norte, el presidente motivó a los ciudadanos a votar dos veces para garantizarse que su voto sea contado, lo que es ilegal, e incluso es un delito incitar a esa acción.



Luego, Twitter colocó avisos en los tuits de Trump "para evitar que las personas compartan consejos sobre votar dos veces, lo que puede ser ilegal".



Facebook confirmó que eliminó el video de los comentarios del mandatario y agregó una etiqueta con la advertencia. "Este video viola nuestras políticas que prohíben el fraude electoral y lo eliminaremos a menos que se comparta para corregir" lo dicho, dijo Facebook en respuesta a una consulta de AFP.