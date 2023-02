Exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi fue absuelto de acusaciones de soborno de testigos

Un tribunal italiano absolvió el miércoles al ex primer ministro Silvio Berlusconi de las acusaciones de soborno de testigos para que mintieran sobre sus controvertidas fiestas "bunga bunga".



"Solo puedo estar enormemente complacido", dijo a la prensa tras el veredicto Federico Cecconi, el abogado del multimillonario magnate de los medios de comunicación y senador de 86 años.



Cecconi destacó que este veredicto de un tribunal de Milán es la tercera absolución en este caso para Berlusconi. "Tres sobre tres, ya basta", dijo, y expresó que desea que la fiscalía no apele.



Berlusconi, que no compareció el miércoles, ya fue absuelto de las acusaciones de manipulación de testigos en dos capítulos del proceso en 2021 en Siena y en 2022 en Roma.



La fiscalía de Milán había acusado al político italiano de que los pagos hechos a varias mujeres jóvenes y músicos presentes en sus fiestas fueron efectuados para comprar su silencio.



Berlusconi - cuyo partido Forza Italia es un socio de la coalición gobernante de la primera ministra Giorgia Meloni - ha enfrentado innumerables juicios en las últimas décadas y ha ganado casi todos.



El anciano magnate, que se está alejando lentamente de la política activa, sigue irrumpiendo de tanto en tanto en la actualidad. El pasado domingo criticó al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski y defendió a Vladimir Putin, desatando la ira de sus aliados del gobierno de derecha.