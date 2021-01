Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, la mirada se enfoca ahora en quienes serán las fichas clave de su Gobierno. Tanto los que se moverán de frente, como los que podrían jugar un papel importante en la sombra.



El Mandatario demócrata promete marcar la diferencia apostando a la inclusión de minorías. De hecho, entre las figuras más importantes en la nueva Administración hay varias mujeres, afroestadounidenses, latinos, miembros de la comunidad Lgbti, y una nativo-americana.



“El equipo es muy diverso y muy competente. Cada persona seleccionada tiene mucha experiencia en su tema. Distinto a Trump, quien apoyó a gente leal a él, más que a los que tenían la competencia para la labor. Este es un grupo sólido, no es muy ideológico, tiene mucha capacidad técnica”, dice el analista y exdiplomático estadounidense Lawrence Gumbiner.



También integró a varios funcionarios que estuvieron en el Gobierno de Barack Obama: tres de cada cuatro personas elegidas por Biden ya tuvieron un papel en la Administración de la que él fue vicepresidente.



Esto, sumado a lo importante que fue Obama en la campaña del actual Mandatario hace pensar a muchos que el expresidente tendrá una importante influencia en la era Biden.

Entre las figuras de ‘peso pesado’ en el nuevo Gobierno está Antony Blinken, quien con una experiencia de más de tres décadas en política exterior será ahora el secretario de Estado. De 58 años, ‘Tony’, como suelen decirle, es uno de los asesores más cercanos de Biden y será fundamental para reingresar a los Estados Unidos en los acuerdos globales de los que se salió Trump, además de recuperar alianzas con socios en el mundo.



Otro alfil importante es Janet Yellen, quien se convirtió en la primera mujer en presidir la Reserva Federal estadounidense entre 2014 y 2018, y ahora, a sus 74 años, vuelve a hacer historia al ser la primera mujer al frente del Departamento del Tesoro. Ella también presidió dos años el Consejo de Asesores Económicos durante la Administración de Bill Clinton.



Otra de las elecciones destacadas es la del secretario de la Defensa, Lloyd Austin, un general retirado con una brillante carrera de 41 años en el Ejército, que, además, es el primer afroamericano en el cargo. Al haber prestado su servicio hasta 2016, tuvo que recibir la exención de una ley que impide que los exoficiales tomen el control del Pentágono hasta siete años después de su retiro.

Entre los altos cargos nominados por el nuevo Gobierno estadounidense también se encuentra Alejandro Mayorkas, quien será el primer latino y el primer nacido fuera del país en dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Este migrante, nacido en La Habana, deberá encargarse de temas como la inmigración y la seguridad fronteriza. Cabe destacar que fue uno de los creadores de la estrategia para proteger a los ‘dreamers’.



De igual forma está Avril Haines, quien ha trabajado como asesora de Biden durante más de quince años y será la primera mujer en servir como directora de Inteligencia Nacional.



Por otra parte, aunque el Departamento de Transporte no es el puesto más destacado, quien estará a cargo sí es una figura importante. Se trata de Pete Buttigieg, rival de Biden en las primarias demócratas, exalcalde de la ciudad de South Bend, en Indiana, el miembro más joven de su gabinete y la primera persona abiertamente homosexual en el Gobierno del país.

Dentro de la Casa Blanca



Una de las figuras más influyentes dentro de la Casa Blanca será John Kerry, exsecretario de Estado de Obama, ahora delegado especial para el clima. En 2015 fue uno de los arquitectos del Acuerdo de París. Este nombramiento muestra lo importante que es para el nuevo Presidente la protección del medio ambiente.



Susan Rice, de 56 años, será otro personaje de peso. La exasesora de Seguridad Nacional de Barack Obama dirigirá ahora la política interior de la Casa Blanca. De esta manera ingresará al círculo íntimo de Biden y se espera que se encargue de coordinar el ambicioso plan de reactivación económica tras la pandemia del covid.



Jake Sullivan, de 44 años, también tiene toda la confianza del Mandatario demócrata. Trabajó en el Gobierno Obama, fue artífice del acuerdo nuclear con Irán y ahora será consejero de Seguridad Nacional.

Los expresidentes



El respaldo de Barack Obama fue fundamental para que Biden fuese el elegido presidente. Dicen analistas que seguramente tendrá un influencia en el nuevo Gobierno, pero que será menor.



“Puede jugar un papel importante, pero Biden va a buscar mostrar más independencia, mostrar que no es un títere de nadie. Obama siempre tendrá consejos, pero no dominará el Gobierno”, afirma Lawrence Gumbiner.



Se dice que el exmandatario no siempre creyó en Biden como su sucesor y que en 2015 optó por Hillary Clinton mientras desalentó al hoy Presidente. También se asegura que en esta ocasión solamente lo apoyó cuando fue nominado candidato a mediados de abril.



En una entrevista con el programa CBS, el año pasado, Obama dijo que Biden “no necesita mis consejos y le ayudaré en todo lo que pueda. No, no planeo trabajar en el equipo de la Casa Blanca ni nada parecido”.

Mucha menos influencia, dice el profesor Gumbiner, tendrá Bill Clinton, quien por sus antecedentes de escándalos no es una figura que pueda tener gran peso. Como tampoco la tendrá su esposa Hillary, con quien Biden no solo no ha sido muy cercano, sino que incluso fueron rivales.



Lo mismo ocurrirá con el republicano George Bush, quien aunque ha mostrado su apoyo y complacencia con el nuevo Gobernante, no tendrá mayor peso en esta Administración.



Por otra parte, dice Gumbiner que, en la izquierda, el excandidato presidencial Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez van a tratar de tener mucha incidencia sobre el Jefe de Estado demócrata.



“Biden es un centrista, ellos lo apoyan mucho, pero no tendrán mucha paciencia si él no sigue una línea según sus intereses. Ellos van a ver a Kamala Harris como un enlace, pero eso no es seguro porque ella no tiene una historia tan marcada ideológicamente”, afirma.



En cuanto a la vicepresidenta Kamala Harris, dice el analista que no tiene “una historia” con el Presidente. “Biden fue muy cercano a Obama y jugó un papel muy importante, ese es el modelo que quiere seguir con Kamala, pero tiene que ver mucho con la química, también es cierto que con gente tan pesada en la Casa Blanca hay menos espacio para Kamala”.



El colombiano Juan González será director senior para el Hemisferio Occidental, es decir, el consejero para temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU..

A la espera de la ratificación



La ratificación del gabinete elegido por Joe Biden depende de que el Senado dé su visto bueno. Sin embargo, se espera que, con los demócratas controlando el Congreso, eso sea cuestión de trámite.



Hasta ahora solo se han confirmado dos nombres, el de la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y el de Lloyd Austin como secretario de Defensa. Mientras tanto, las demás dependencias tienen encargados.



Por ahora, el Senado postergó para la próxima semana la ratificación de otros miembros claves del gabinete como al responsable del Departamento de Estado y la Secretaria del Tesoro.



Juicio a Trump



El juicio político del expresidente estadounidense Donald Trump comenzará en el Senado la segunda semana de febrero, varios días después de que la Cámara de Representantes envíe la acusación en su contra, dijo el senador jefe de la mayoría demócrata, Chuck Schumer.



Este cronograma refleja un acuerdo alcanzado con la minoría republicana del Senado, que permitirá al equipo legal del exmandatario prepararse y a la Cámara Alta avanzar en otros temas cruciales, incluida la confirmación de los nominados al gabinete del presidente Joe Biden.



La Cámara de Representantes acusó a Trump por segunda vez el 13 de enero, una semana antes de que dejara el cargo. Esta vez, es señalado de alentar a sus partidarios en la toma del Capitolio el 6 de enero. El caos desatado ese día dejó cinco muertos, incluido un policía, y conmocionó al país y al mundo.