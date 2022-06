En medio de protestas, Parlamento de Ecuador debatió destitución del presidente Lasso

Este domingo la Asamblea Nacional de Ecuador retomó el debate sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso, acusado por un sector opositor de provocar “la conmoción interna” que dejan dos semanas de protestas indígenas.



Posterior a la finalización de este segundo debate, los legisladores cuentan con 72 horas para votar si Lasso debe dejar o no el mandato de Ecuador. Para que esta sea aprobada, necesita 92 votos a favor de los 137 diputados.



En caso que el actual Presidente ecuatoriano sea revocado, quien quedaría como mandatario sería el vicepresidente Alfredo Borrero. Posterior a esto, se llamarían a los comicios presidenciales y legislativos para que estén hasta 2025, cuando acaba el actual periodo.



El primer debate fue el sábado, el cual duró ocho horas y participaron 30 de los 137 diputados en la sesión virtual. Posterior a esto, la plenaria volvió a reanudarse en la tarde de este domingo.



La asambleísta por Pichincha, Rocío Guanoluisa, expresó durante la sesión que hay poco interés por parte del Ejecutivo para responder a las peticiones de las organizaciones indígenas, “como la reducción del precio de los combustibles, focalización, alivio económico para 4 millones de personas, entre otros planteamientos”.



Por su parte, el asambleísta José Chimbo añadió que los ciudadanos tienen derecho a la protesta social ante las políticas del Gobierno. Incluso, consideró que hay un atropello a los derechos humanos y que deben existir responsabilidades.



Coco Abedrabbo, otro integrante del Pleno Legislativo, aseguró que hay más de cinco mil ciudadanos que están en las calles luchando por la falta de trabajo y porque sus productos se venden a bajos precios. “El presidente Guillermo Lasso no ha cumplido su palabra. La democracia debe ser respetada”.



Es de mencionar que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó durante el fin de semana a Lasso y al mandatario de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, por la necesidad de un diálogo “inmediato” para resolver el conflicto.



Entre tanto, el papa Francisco llamó a la calma de todas las partes ante las protestas que se están registrando. “Sigo con preocupación por lo que está sucediendo en Ecuador. Aliento a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar, espero pronto, la paz social”, expresó el Máximo Pontífice.