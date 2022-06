Misteriosa muerte de al menos 21 jóvenes en un bar nocturno en Sudáfrica

Los cadáveres de al menos 21 jóvenes, sin heridas visibles, fueron hallados el domingo en un bar informal de un barrio marginal de la ciudad de East London en Sudáfrica, informó la policía local, que investiga las causas de los decesos.



Las víctimas fueron descubiertas en un bar informal del gueto de Scenery Park, en East London, en el sur del país, según un corresponsal de AFP presente en el lugar.



"Seguimos investigando las causas de estos decesos", afirmó un portavoz de la policía provincial, el general Thembinkosi Kinana.



Altos funcionarios del gobierno se apresuraron a la ciudad. Entre ellos se encontraba el ministro de la Policía Nacional, Bheki Cele, que se echó a llorar después de salir de una morgue donde se almacenaban los cuerpos.



"Es una escena terrible", dijo a los reporteros. "Son muy jóvenes. Algunos solo tienen 13 o 14 años", destacó.



El número de muertos y sus edades exactas no estaban claros el domingo. El gobierno provincial de Eastern Cape informó que ocho niñas y 13 niños habían muerto.



Se permite beber a los mayores de 18 años en las tabernas municipales, comúnmente conocidas como shebeens, que a menudo se encuentran pegadas a casas familiares o, en algunos casos, dentro de las propias casas.



Pero las normas de seguridad y las leyes sobre la edad para beber no siempre se aplican.



"Tenemos un hijo que estaba allí y que falleció en la escena", dijeron los padres de un adolescente 17 años.



"Nunca pensamos que moriría de esta manera. Se trataba de un niño humilde y respetuoso", dijo aflugida Ntombizonke Mgangala, de pie junto a su marido fuera de la morgue.

Sin heridas visibles

El presidente Cyril Ramaphosa, que asiste a la cumbre del G7 en Alemania, envió sus condolencias.



Expresó su preocupación "por las supuestas circunstancias en las que esos jóvenes se reunían en un lugar que, a primera vista, debería estar prohibido a los menores de 18 años".



Las autoridades están estudiando la posibilidad de revisar las normas sobre la concesión de licencias para la venta de bebidas alcohólicas.



Sudáfrica es uno de los países de África donde se consume más alcohol.



Un responsable del departamento de Seguridad y Comunidad de la provincia de Cabo Oriental, Unathi Binqose, descartó la posibilidad de una estampida como causa de las muertes.



"Es difícil creer que es una estampida ya que no hay señales visibles de heridas en los muertos", dijo Binqose, contactado por teléfono desde el lugar de lo hechos.



El responsable afirmó que, a su entender, los clientes eran estudiantes "que celebraban una fiesta tras los exámenes escritos".



Según el diario local regional DispatchLive, los cuerpos yacían "desparramados sobre mesas, sillas y en el suelo, sin señales evidentes de heridas".



En las redes sociales, algunos usuarios mencionaron la posibilidad de una intoxicación por gas o de un envenenamiento colectivo.



Fotografías cuya autenticidad no pudo ser verificada mostraban cuerpos sin señales visibles de heridas desparramados en el suelo del lugar.



La televisión local difundió imágenes de policías tratando de calmar a una multitud concentrada afuera del bar en esta ciudad