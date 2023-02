Empleado del metro de Washington murió intentando detener al atacante en tiroteo

Un muerto y tres heridos dejó un tiroteo en el metro de Washington durante la mañana de este miércoles primero de febrero. La víctima fatal fue un empleado del metro, quien recibió un disparo al intentar controlar al atacante.



Le puede interesar: Cocaína, heroína y fentanilo entre las drogas despenalizadas en una provincia de Canadá



La escena comenzó dentro de un metrobus que venía del Estado de Maryland y terminó en la estación de Washington. Todavía no hay claridad sobre los motivos que desencadenaron el lamentable suceso. Al parecer, el atacante apuntó con un arma a una mujer, dos empleados del metro trataron de intervenir y en medio del forcejeo recibieron impactos de bala, uno de ellos resultó herido y el otro falleció. "Su heroismo debe ser reconocido", agregó.



El atacante salió del tren e ingresó a la estación, ahí le disparó a un usuario que se encontraba comprando un pasaje e ingresó nuevamente al vagón, donde amenazó a una mujer.



Lea además: Funeral de Tyre Nichols será hoy; Kamala Harris y hermano de George Floyd asistirán



"Uno de los oficiales intentó forcejear con el atacante y no se disparó más. Luego el hombre armado ingresó nuevamente al vagón del tren y salió cuando los pasajeros intentaron derribarlo", indicó Ashan Benedict,



"El hombre apuntó su arma a la cabeza de uno de los pasajeros que se encontraba hablando por télefono y lo obligó a colgar", explicó uno de los testigos a The Washington Post.



"Luego el hombre saltó a las escaleras mecánicas y cuando saltó, dijo: cuidate hoy, soy el asesino hoy", agregó.



Lea aquí: Un colombiano entre los cuatroe extraditados a EE.UU. por magnicidio de presidente de Haiti



Finalmente la policía logró capturarlo y en este momento se encuentra a disposición de la justicia estadounidense.