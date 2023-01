El dividido partido Republicano de Estados Unidos enfrenta este viernes, ante el desafío de elegir al nuevo líder de su comité nacional, una dura pelea que pone a prueba la influencia del expresidente Donald Trump de cara al próximo ciclo electoral por la Casa Blanca.



La fuerza conservadora enfrenta cuestionamientos internos tras no conseguir el control del Senado en las elecciones de medio mandato de noviembre, en las cuales conquistó la Cámara baja por una estrecha mayoría.



Figuras del partido destacaron el impacto del pobre desempeño de los candidatos apoyados por Trump, a quien algunas voces responsabilizan por el declive electoral. A pesar del contexto, Trump ya oficializó su candidatura por la Casa Blanca, pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cobra fuerzas como principal rival para las primarias de 2024.



Lea además: Al menos siete muertos y varios heridos deja tiroteo en una sinagoga cerca de Jerusalén



Los 168 miembros del Comité Nacional Republicano se reúnen en el lujoso resort Dana Point, en el sur de California, para decidir quién asumirá las riendas de la fuerza política en el próximo ciclo electoral.



Las miradas están puestas sobre Ronna McDaniel, presidenta desde 2017 en busca de la reelección, y sobre su principal contendiente, la abogada Harmeet Dhillon. Ambas mujeres estuvieron al lado de Trump en el pasado: McDaniel fue propuesta por él en 2016, cuando era presidente, mientras que Dhillon fue su abogada frente a la comisión del Congreso que investigó el asalto al Capitolio de enero de 2021.



"Necesitamos un cambio"

McDaniel, señalada como favorita de Trump por los medios estadounidenses, no recibió el apoyo oficial del líder del movimiento MAGA ("Make America Great Again"), y Dhillon, quien se lanzó en una agresiva cruzada contra la actual presidenta, recibió el espaldarazo de Ron DeSantis.



"Creo que necesitamos un cambio. Creo que necesitamos sangre nueva en el Comité Nacional Republicano", dijo el gobernador en una entrevista con el partidario Florida's Voice divulgada la víspera de la reunión.



Lea también: Policía reveló video del ataque con martillo a Paul Pelosi, esposo la demócrata Nancy



"Me gusta lo que Harmeet Dhillon ha dicho (...) Necesitamos una mente fresca", agregó DeSantis recordando que el Partido Republicano viene de tres ciclos electorales con resultados "no satisfactorios".



El Comité Nacional Republicano está al frente del proceso de la nominación presidencial, pero debe mantenerse neutral durante las primarias del partido.



Mike Lindell, un empresario quien también es visto como próximo a Trump, es el tercer candidato que disputa la presidencia del comité este viernes, pero es visto como un distante contendiente.