El papa Francisco celebró acciones de Colombia para acoger migrantes venezolanos

Erika Mantilla

El papa Francisco elogió y agradeció este domingo la actitud del Colombia con los migrantes venezolanos, tras la oración del Ángelus en el Vaticano.



"Siempre miro con gratitud el compromiso de aquellos que colaboran en favor de los migrantes", dijo el papa Francisco.



"Hoy, en particular, me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo para ellos la acogida, la protección y la integración", agregó el Papa.



"Y esto no lo hace un país riquísimo, super desarrollado, no. Lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz… casi 70 años de guerrilla", recalcó Francisco.



"Pero, con estos problemas, ha tenido la valentía de mirar a aquellos migrantes y de hacer este estatuto. ¡Gracias a Colombia, gracias!", concluyó el Papa.



