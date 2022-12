El acuerdo nuclear con Irán está "muerto ", dice Biden en video que circula en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que el acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear está "muerto", en un video de amplia circulación en Twitter el martes, y cuya autenticidad la Casa Blanca no cuestionó.



Este video, cuya fecha y ubicación no está precisada, muestra al presidente, flanqueado por guardaespaldas, durante un intercambio informal con personas paradas detrás de una barrera metálica, en lo que parece ser un gimnasio o un salón de usos múltiples.



Elementos de la decoración, así como la vestimenta del presidente parecen corresponder a un mitin de campaña a principios de noviembre en California, al que Biden fue a apoyar a un candidato a la Cámara de Representantes para los comicios de mitad de mandato.



Allí, una asistente le pregunta por el acuerdo nuclear iraní de 2015, llamado Plan de Acción Integral Conjunto (Jcpoa, por sus siglas en inglés).

"Presidente Biden, ¿podría anunciar que el Jcpoa está muerto?", pregunta la mujer, que lleva una cinta en el pelo con los colores de la bandera de Irán, mientras Biden pasa estrechándole la mano.



"No", responde Biden.



"¿Por qué no?", replica la mujer.



"Está muerto, pero no lo vamos a anunciar", señala el mandatario estadounidense. "Larga historia", añade.



La mujer y otros a su lado lo instan a no hacer tratos con el gobierno de Teherán.



"No nos representan", dice ella. "No son nuestro gobierno", apunta otro.



"Sé que no los representan. Pero tendrán un arma nuclear", afirma Biden al final del video.



Los comentarios de Biden, que la Casa Blanca no desmintió, parecen haberse producido cuando Irán no cedió a meses de presión para aceptar las estipulaciones finales de un acuerdo para reactivar el Jcpoa.



"Los comentarios del presidente son totalmente consistentes con lo que estamos diciendo sobre el Jcpoa, que no es nuestra prioridad en este momento", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, preguntado el martes sobre el video durante un intercambio con periodistas.



"No esperamos que se produzca un acuerdo en un futuro próximo", añadió.



"Hasta donde yo sé, nadie está cuestionando la autenticidad (del video) y no creo que vayamos a investigarlo", agregó.



El pacto de 2015 ofreció a Irán un alivio de las sanciones internacionales a cambio de garantías de que Teherán no se dotaría de armas atómicas, un objetivo que la República Islámica siempre se ha negado a cumplir.



Sin embargo, luego de que Estados Unidos se retirara del Jcpoa en 2018, bajo el gobierno de predecesor de Biden, Donald Trump, y del restablecimiento de las sanciones estadounidenses, Teherán abandonó gradualmente de sus obligaciones.



Biden se había comprometido a intentar resucitar el acuerdo, pero las negociaciones iniciadas en abril de 2021 en Viena ahora están paralizadas.