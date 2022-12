Condenan a mujer de 97 años por complicidad en más de 10.000 asesinatos en campo nazi

Un tribunal alemán condenó este martes a dos años de prisión con suspensión de la pena a una antigua secretaria de un campo de concentración nazi, de 97 años, acusada de complicidad en el asesinato de más de 10.000 personas.



En uno de los últimos juicios del país sobre el Holocausto, Irmgard Furchner fue juzgada por su presunto papel en el "asesinato cruel y malicioso" de prisioneros en el campo de Stutthof en la Polonia ocupada.



La condena se ajusta al pedido de la fiscalía, que subrayó el "significado histórico excepcional" del proceso, con un fallo sobre todo "simbólico".



La acusada, cuya cara sale borrosa en las fotografías de los medios, por orden del tribunal, estaba presente cuando se pronunció el veredicto, sentada en una silla de ruedas.



No habló ante la corte, salvo durante una de las últimas audiencias, en diciembre, cuando rompió su silencio.



"Siento todo lo que sucedió", declaró ante la instancia regional en la ciudad norteña de Itzehoe.



Se trata de la primera mujer procesada en décadas en Alemania por los crímenes de la época nazi.



Furchner intentó escaparse cuando el procedimiento se programó para comenzar en septiembre de 2021, huyendo de la casa de ancianos donde vive y dirigiéndose a una estación de metro.



Trató de evadir a la policía durante varias horas antes de ser arrestada en la cercana ciudad de Hamburgo y estuvo cinco días detenida.



Sus abogados habían pedido su absolución, diciendo que las pruebas presentadas durante el juicio "no habían demostrado más allá de la duda" que esta mujer sabía de los asesinatos.

"Infierno absoluto"

La acusada era una adolescente cuando se cometieron sus presuntos delitos y, por lo tanto, fue juzgada por un tribunal de menores.



Se estima que 65.000 personas murieron en el campo cerca de la actual Gdansk, incluidos "prisioneros judíos, partisanos polacos y prisioneros de guerra rusos-soviéticos", indicaron los fiscales.



Entre junio de 1943 y abril de 1945, Furchner trabajó en la oficina del comandante del campo Paul Werner Hoppe.



Según el caso, Furchner tomó el dictado de las órdenes del oficial de la SS y llevó su correspondencia.



Durante las vistas del juicio, varios sobrevivientes del campamento de Stutthof revelaron relatos desgarradores de su sufrimiento.



La fiscal, Maxi Wantzen, agradeció el valor de los testigos, muchos de los cuales también sirvieron como comandantes, diciendo que habían hablado del "infierno absoluto" del campamento.



"Sienten que es su deber, a pesar de que tuvieron que invocar el dolor una y otra vez para cumplirlo", aclaró.

Se acaba el tiempo

La fiscal señaló a los jueces que el trabajo administrativo de la acusada "aseguró el buen funcionamiento del campo" y le otorgó, además, "el conocimiento de todos los sucesos en Stutthof".



Asimismo, indicó que "las condiciones que amenazan la vida" como la escasez de alimentos y agua y la propagación de enfermedades mortales, incluido el tifus, se mantuvieron de manera intencionada y resultaron evidentes de inmediato.



Aunque las pésimas condiciones del campo y los trabajos forzados se cobraron la mayoría de las vidas, los nazis también utilizaron las cámaras de gas e instalaciones de ejecución por fusilamiento para exterminar a cientos de personas consideradas no aptas para el trabajo.



Wantzen subrayó que, pese a la avanzada edad de la acusada, era "importante celebrar un juicio de este tipo", además de completar el registro histórico puesto que los sobrevivientes están muriendo.



Setenta y siete años después del final de la Segunda Guerra Mundial, se está acabando el tiempo para llevar ante la justicia a los criminales vinculados con el Holocausto.



En los últimos años se han abandonado varias causas porque el acusado murió o no pudo comparecer ante el tribunal.



La condena de 2011 del antiguo guardia John Demjanjuk, sobre la base de que formó parte de la maquinaria de matar de Hitler, sentó un precedente legal y allanó el camino para varios juicios.



Desde entonces, los tribunales han dictado varios veredictos de culpabilidad por esos motivos y no por asesinatos o atrocidades directamente relacionados con el acusado.