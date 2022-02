Ejército ucraniano niega haber disparado contra puesto fronterizo ruso

El ejército ucraniano negó este lunes haber disparado contra un puesto fronterizo utilizado por los servicios de seguridad rusos (FSB), y acusó a Moscú de difundir "información falsa".



"No podemos impedirles que produzcan esta información falsa, pero siempre podemos enfatizar que no disparamos contra infraestructuras civiles o en algún territorio en la región de Rostov o lo que sea", indicó el vocero militar ucraniano Pavlo Kovalshuk a la prensa.



"No hubo disparos de artillería sobre las fuerzas de ocupación", agregó el portavoz.



Rusia acusó antes a las fuerzas ucranianas de haber bombardeado un puesto fronterizo ruso, destruyendo una estructura sin dejar víctimas.



"El 21 de febrero a las 09h50 un obús de tipo no identificado disparado desde el territorio de Ucrania destruyó el puesto de servicio de los guardias fronterizos en la región de Rostov, a una distancia de unos 150 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana", indicó el FSB, citado por las agencias de prensa rusas.

La cumbre

Una cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Joe Biden, sobre Ucrania es "posible", pero el primero debe tomar una decisión, dijo este lunes la presidencia francesa, después de que Moscú estimara "prematuro" hablar de ese encuentro.



"Es posible actualmente avanzar hacia una cumbre", "le corresponde al presidente Putin tomar su decisión", agregó el Elíseo tras una serie de llamadas entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y sus dos pares, cuando la situación sigue "muy peligrosa" en Ucrania.