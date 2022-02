Los tropiezos de Ingrid Betancourt que perjudican su camino hacia la presidencia

Las salidas en falso que de manera reiterada ha tenido ante la opinin pública la precandidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, hacen dudar a expertos de que pueda llegar a la segunda vuelta presidencial.



El pasado viernes en entrevista con Caracol Radio manifestó convencida de que espera que los candidatos del Centro Esperanza la apoyen a ella, pues “yo voy a pasar a segunda vuelta”. Sin embargo, tal parece que sus errores le costarán caro en su carrera hacia la Presidencia.



En días pasados, en medio de una entrevista en Noticias RCN, se evidenció el desconocimiento de la candidata frente a la coyuntura política y de partidos de los últimos años.



Interrogada sobre si haría alianza con diferentes candidatos, terminó preguntando si aspirantes como Óscar Iván Zuluaga, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, tenían maquinaria. Lo que motivó duras críticas y memes.



Además demostró no conocer en qué consiste la ley de garantías ni la edad de pensión en Colombia.

Ambos analistas consideraron que las fallas le afectarán a futuro en la decisión de los electores sobre quién debe suceder a Iván Duque.

El más reciente caso y que generó indignación en la población femenina fue cuando en medio de un debate dio a entender que las mujeres se hacían violar. Betancourt se disculpó y aseguró que no quería dar a entender eso y se justificó en el uso reciente que tiene de dos idiomas, español y francés. Fue tan duro el cuestionamiento, que muchos electores en redes sociales criticaron su falta de conexión con los colombianos siendo candidata a ocupar el cargo más importante del país.



Ella, de igual forma, reiteró que su comentario fue sacado de contexto.



Es indudable que ese tipo de errores le han costado a la candidata para darse a conocer y ser del gusto de los electores. Para el analista y consultor Carlos Andrés Arias, Betancourt es desconocida en el imaginario electoral actual. “Utiliza su reconocimiento como símbolo de la reconciliación y la paz para posicionarse políticamente después de cuatro años o más de total ausencia, los errores que ha venido cometiendo no son ni siquiera errores, hacen parte de la desconexión de una persona que ve la realidad del país desde afuera”, destacó Arias.



Para el analista y docente Jorge Munevar, lo que ha sucedido con Betancourt representa el evidente desconocimiento que tiene frente a la coyuntura actual: “Lo que se está viendo es una incapacidad alta en la visión, que no tiene el conocimiento, demuestra una actitud poco clara y que la deja muy mal parada”.

​

Como una grave falla podrían considerarse los errores de la candidata debido a que, por su historia de vida, es una mujer que tiene gran visibilidad internacional como una representación colombiana. “Debió por lo menos empaparse un poco más de lo que ha venido siendo la transformación ideológica y cultural del país desde que ella se fue.



Lamentablemente no lo hizo, su desconexión y su visión de un país ideal sigue siendo prácticamente la misma ante de irse”, destacó Arias.



Para Munevar, ese tipo de actuaciones podrían dar a entender que, a futuro, por ese desconocimiento, Betancourt podría tomar malas decisiones. “Una persona que desconoce no puede tomar posiciones en una campaña electoral que satisfagan a la opinión pública, es evidente que no es la persona idónea para presidir el cargo”, destacó el analista.

Opiniones de Ingrid



En 10AM Hoy Por Hoy del pasado viernes, Ingrid Betancourt dijo que ella no traicionó la Coalición Centro Esperanza, sino que los acompañó.



Manifestó que perdona a Piedad Córdoba (por su supuesta responsabilidad en demorar su liberación por parte de las Farc) pero que no se tomaría un café con ella y exige justicia.



”Es de una violencia infinita pensar que alguien que me conoció como Piedad Córdoba hiciera lo posible para que no me liberaran”, dijo.



Aseveró también que Duque “no ha tenido un buen gobierno, se ha rodeado mal y que ante un gobierno de Gustavo Petro tendría miedo, “es manipulador”, manifestó.



Por otro lado, este miércoles Betancourt citó a una rueda de prensa en el aeropuerto de Florencia, Caquetá en la que “revivirá cuáles fueron los pasos que recorrió antes de ser secuestrada por las Farc hace 20 años”.