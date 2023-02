EE.UU. derribó un nuevo "objeto" que estaba sobrevolando la frontera con Canadá

Fuerzas militares estadounidenses han derribado este domingo otro objeto volador a gran altitud esta vez sobre el lago Hurón, uno de los Grandes Lagos del noreste de Estados Unidos.



Fuentes citadas por la CNN han informado de este nuevo incidente en el que supone el tercer día consecutivo en el que se da cuenta del derribo objetos no identificados sobre Norteamérica.



El sábado un caza F-22 estadounidense derribó un objeto no identificado sobre el territorio del Yukón, en el oeste de Canadá y el viernes fue derribado otro objeto sobre el espacio aéreo de Alaska.



El pasado domingo un globo espía chino fue derribado sobre el Atlántico tras cruzar toda Norteamérica. Washington asegura que era un globo espía chino, pero Pekín sostiene que era un globo meteorológico que se desvió accidentalmente.



Este domingo el portavoz del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha revelado que los dos objetos derribados el sábado y el viernes eran globos, aunque mucho más pequeños que el derribado hace una semana.



"Creo que los chinos han sido sorprendidos en sus mentiras y creo que es un auténtico paso atrás para ellos", ha afirmado en declaraciones a la cadena ABC.



"Probablemente van a tener que desahcerse de ello o algo así porque han quedado muy mal. Y no solo lo están haciendo en Estados Unidos. Hay toda una flota de globos. Hemos avistado uno en Suramérica. Probablemente están por todo el mundo", ha apuntado.



Schumer ha reconocido que el primer globo probablemente consiguió algunos datos de inteligencia, pero ha defendido su derribo porque ha supuesto "un gran golpe" porque Estados Unidos conseguirá información valiosa para los servicios secretos.