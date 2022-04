EE.UU. buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Estados Unidos buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en respuesta especialmente "a las imágenes de Bucha", la ciudad ucraniana donde fueron hallados decenas de cadáveres de civiles, anunció este lunes la embajadora de Washington en Naciones Unidas.



"Las imágenes de Bucha y la devastación a lo ancho de Ucrania requieren que hagamos coincidir nuestras palabras con nuestras acciones", dijo Linda Thomas-Greenfield en un tuit.



"No podemos permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que estimamos que siga participando" en el Consejo, añadió.



Lea aquí: Ucrania: El 90% de la ciudad portuaria de Mariúpol está destruida, según su alcalde



"Rusia no debería tener una posición de autoridad en ese cuerpo, ni deberíamos permitir a Rusia que use su asiento en el Consejo como una herramienta de propaganda para sugerir que tiene una preocupación legítima sobre derechos humanos".



Periodistas independientes internacionales hallaron el fin de semana cuerpos con ropas civiles, algunos con sus manos atadas, en la ciudad de Bucha, afuera de la capital ucraniana Kiev, tras la retirada de tropas rusas.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este lunes desde Bucha que se cometieron "crímenes de guerra" que serán "reconocidos como genocidio", aunque Moscú negó su responsabilidad.



La escala de las matanzas aún se investiga, pero la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, señaló que se han recuperado los cuerpos de 410 civiles.



La Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, dijo que las imágenes de Bucha apuntan a "posibles crímenes de guerra".