EE.UU. busca repatriar a sus ciudadanos que permanecen en Afganistán

Estados Unidos busca repatriar a unos 40 de sus ciudadanos aún presentes en Afganistán, declaró el jueves el secretario de Estado, Antony Blinken, durante una audiencia parlamentaria en la que fue interrogado sobre la caótica retirada estadounidense de este país en agosto de 2021.



"Hay unos 175 estadounidenses (en Afganistán) que se describen a sí mismos como tales con los que estamos en contacto, 44 de ellos están listos para irse y estamos trabajando en ello", dijo Blinken, precisando que Washington había ayudado a unos 975 estadounidenses a salir del país desde el 31 de agosto de 2021.



Esa cifra solo incluye a las personas cuyo regreso facilitó el Gobierno directamente. Otras pudieron regresar a su país por su propios medios, señaló un portavoz.



Blinken también mencionó a "varios estadounidenses detenidos por los talibanes a quienes Estados Unidos busca liberar", y destacó que no podía brindar detalles al respecto "a pedido de sus familias".



El alto diplomático habló ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dominado por la oposición republicana.



Varios diputados, incluido el presidente republicano de la comisión, Michael McCaul, denunciaron el "fiasco" de la retirada estadounidense de Afganistán y exigieron al Departamento de Estado que entregue documentos confidenciales, incluido un cable diplomático.



De lo contrario, la comisión amenazó con conminar a la administración a proporcionar los documentos el lunes por la noche.



"No descansaré hasta obtener respuestas, y las obtendremos, incluso si eso significa subir toda la cadena de mando para hacerlo", dijo McCaul, quien había invitado a la madre de un infante de marina muerto el 26 de agosto de 2021 en un ataque cerca del aeropuerto de Kabul en el que fallecieron 13 soldados estadounidenses y 170 civiles afganos.



En el centro de la controversia se encuentra un cable diplomático confidencial que rechaza la decisión del presidente Joe Biden de ordenar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.



El Departamento de Estado se niega a entregar este cable, alegando la necesidad de proteger las comunicaciones confidenciales.



Al hacerse con el control de la Cámara de Representantes tras las legislativas de noviembre, la oposición republicana prometió iniciar investigaciones sobre la retirada de Afganistán, entre otros temas.



Las imágenes de la caótica evacuación de estadounidenses y afganos en el aeropuerto de Kabul a finales del verano boreal de 2021 conmocionaron a Estados Unidos y dieron la vuelta al mundo.



El 30 de agosto de 2021 el último soldado estadounidense abandonó el país 24 horas antes de la fecha límite fijada por Biden. Los talibanes ya habían recuperado el poder.



La retirada de tropas puso fin a la intervención militar estadounidense más larga, que comenzó en respuesta al ataque del 11 de septiembre de 2001.



Según el ejército estadounidense, más de 2.400 soldados del país norteamericano murieron en esos 20 años.