"El proyecto reforma laboral no es un pliego sindical": MinTrabajo responde a críticas

Una semana después de haberse radicado la reforma laboral ante el Congreso de la República y aún sin tener algún debate, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, salió a responder las críticas que se han hecho al proyecto, entre ellas la de la procuradora general, Margarita Cabello.



“Están diciendo que la reforma laboral no genera empleos y no ataca la informalidad, yo quiero decirles a los colombianos y colombianas que la informalidad ha sido sostenida desde el año 90 en este país, este es un problema de tipo estructural y para ello tiene que ver claramente las políticas económicas, no solamente la relación laboral, por eso es una falacia que nos digan que con relaciones laborales ampliamos o quitamos la informalidad”, puntualizó, Gloria Inés Ramírez.



Así mismo respondió a los que afirman que la reforma es como un pliego sindical, de los que afirmó que desconocen la normatividad a nivel nacional e internacional.



"Esto es un sistema de pesos y contrapesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, estamos respondiendo a las sentencias que tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está en la Constitución Política”, enfatizó la ministra.



De acuerdo con la jefe de la cartera, dentro del proyecto existen capítulos destinados a reducir de manera directa la informalidad, por ejemplo, poblaciones tradicionalmente informales como las trabajadoras domésticas que suman cerca de 700 mil mujeres, la formalización para los y las trabajadoras migrantes sin consideración a su nacionalidad, deportistas y trabajadores de plataformas digitales de reparto donde se podrían formalizar a más de 100 mil personas.



Así como el punto que establece la creación del jornal agropecuario que impactaría a la informalidad en este sector que está en 86% y con lo que se pretende formalizar cerca de 1 millón 500 mil trabajadores y trabajadoras rurales.



Finalmente Ramírez le recordó a los opositores que en tres sentencias emitidas por la Corte Constitucional han calificado como “regresiva” la ley 789 del 2002 que recortó derechos adquiridos a los y las trabajadoras, como el recorte de la jornada nocturna y el pago de días festivos.