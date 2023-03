EE. UU. apoya crear tribunal especial para juzgar "agresión" de Rusia contra Ucrania

Estados Unidos se pronunció este martes en favor de la creación de un tribunal especial para juzgar la “agresión” del Gobierno de Rusia contra Ucrania, una idea ya planteada por la Unión Europea.



“Estados Unidos apoya el establecimiento de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania en la forma de un tribunal internacional arraigado en el sistema judicial ucraniano, pero que también incluya elementos internacionales", dijo un portavoz del Departamento de Estado con sede en Washington.



“Prevemos que un tribunal de este tipo cuente con un importante apoyo internacional, en particular de nuestros socios europeos, y que lo ideal sería que estuviera situado en algún país de Europa”, precisó el portavoz Vedant Patel ante los medios de comunicación.



El planteo del Gobierno de Estados Unidos se produce días después de que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, tras hallarlo presuntamente responsable del crimen de guerra de “deportar” a niños ucranianos en el marco de la ofensiva de Moscú contra Ucrania.



El Gobierno de Rusia, sin embargo, no reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya.



La Corte Penal Internacional solo tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania, no el “crimen de agresión” cometido por las tropas leales a Vladmir Putin, atribuible a sus más altos líderes.



El pasado lunes, la enviada de Estados Unidos para la Justicia Internacional, Beth Van Schaack, aseguró que Washington quiere que el tribunal tenga fondos y personal internacionales.



“Creemos que un tribunal internacionalizado arraigado en el sistema judicial ucraniano, pero que también incluya elementos internacionales (...) ofrecerá la mejor oportunidad” de que se haga justicia, dijo en un discurso en la Universidad Católica de Estados Unidos.



Recuerdos de la Segunda Guerra Mundial

Esta es la primera vez que Estados Unidos, que suele ser reacio a la justicia internacional, apoya explícitamente la creación de un tribunal para juzgar crímenes cometidos desde la invasión rusa de Ucrania ocurrida el 24 de febrero de 2022.



La Unión Europea planteó en noviembre del año anterior la idea de un tribunal así, que fue respaldada en enero pasado por una votación del Parlamento Europeo.



En una intervención virtual llevada a cabo este martes en una cumbre sobre democracia liderada por Estados Unidos, el ministro checo de Relaciones Exteriores, Jan Lipavsky, dijo que su país “defiende firmemente” el tribunal especial, al tiempo que afirmó que la invasión de Vladimir Putin traía recuerdos de las concesiones forzosas de tierras de Checoslovaquia a Alemania en 1938.



La idea de un tribunal especial fue promovida por primera vez poco después de la invasión de Ucrania por parte del exprimer ministro británico Gordon Brown, junto con juristas.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado reticente a que Washington en teoría arreste al Mandatario ruso.



En virtud de una ley del Congreso, Estados Unidos tiene restringido cooperar estrechamente con el tribunal, tratando de evitar un precedente de procesamiento de estadounidenses.