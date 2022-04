Dimite diputado británico que miró videos para adultos durante una sesión legislativa

El diputado conservador británico Neil Parish anunció el sábado su dimisión tras confesar haber mirado videos de pornografía durante un debate en la Cámara de los Comunes, algo de lo que le acusaban otros parlamentarios.



"Estaba buscando tractores", aseguró este antiguo granjero de 65 años, a la BBC. "Pero caí en otra página que tenía un nombre parecido y estuve mirando durante un momento. No debería haberlo hecho", intentó explicar Parish.



"Pero el error, mi gran error, fue que volví una segunda vez y fue deliberado", en un momento de "descontrol", aseveró casi al borde de las lágrimas.



En una entrevista publicada el sábado por The Daily Telegraph, Parish ya avanzó la idea de que había entrado en la página web "por error".



"Apoyamos la decisión (de Neil Parish) de abandonar sus funciones como miembro del Parlamento", afirmó un vocero del Partido Conservador de la circunscripción de Tiverton y Honiton, donde Parish fue elegido diputado en 2019.



Este anuncio llega después de que el diario Daily Mirror indicara que una integrante del gobierno de Boris Johnson se refirió el martes por la noche a ese incidente, durante una reunión de parlamentarios conservadores.



El miércoles, se inició una investigación al respecto dentro de los "tories" de Johnson, pero el nombre del diputado implicado no había sido desvelado.



"Esa actitud es totalmente inaceptable", dijo uno de los responsables de cuestiones disciplinarias de los conservadores, quien exigió "tomar medidas".



Finalmente, Parish se delató ante la comisión del Parlamento que investiga el comportamiento de los diputados, anunció el viernes el Partido Conservador, que le suspendió de su puesto en el grupo parlamentaria mientras durasen las pesquisas.



Otro diario, The Sunday Times, reveló el domingo pasado que tres ministros y dos diputados opositores son investigados por "mala conducta de tipo sexual", una fórmula que abarca actos de acoso sexual, voyerismo o agresiones sexuales.



Los investigados figuran en una lista de 56 diputados señalados a un despacho abierto en pleno auge del movimiento "Metoo", y especializado en el registro de esas denuncias.