Detienen a un sujeto armado que intentaba ingresar a la posesión de Lula da Silva, en Brasil

La Policía brasileña ha confirmado la detención de un individuo que intentó entrar armado con un cuchillo a la ceremonia de investidura de este domingo del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



Según un comunicado de la Policía Militar del Distrito Federal, el hombre fue detenido a las 09:00, hora local, cuando intentaba entrar en la zona de la fiesta de la toma de posesión en Brasilia, armado con un cuchillo.



"El individuo venía de Río de Janeiro para participar en el evento y, durante el registro, se le encontraron un cuchillo y fuegos artificiales", según el comunicado de la Pmdf recogido por el portal Diario do Centro do Mundo.



También en las últimas horas la Policía federal ha empleado un dispositivo antidron para derribar un aparato aéreo no tripulado que había invadido la explanada donde se celebrará la ceremonia, informa el diario 'O Globo'.



Lula asumió su cargo este domingo en una ceremonia a la que acudieron más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre enormes medidas de seguridad.



El programa incluye varios conciertos en la explanada de los ministerios.