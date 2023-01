Rusia bombardeó a Ucrania en medio de las celebraciones de la llegada del Año Nuevo

El ejército ruso atacó de nuevo el sábado varias ciudades de Ucrania a pocas horas de la celebración del Año Nuevo, especialmente en Kiev, donde después de la medianoche también se registraron varias explosiones.



Apenas media hora después de empezar 2023, varias detonaciones sacudieron dos distritos de la capital ucraniana, dijo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram, quien añadió que no había de momento informaciones de víctimas.



Poco antes, en su discurso de fin de año, el presidente Volodimir Zelenski había asegurado que su país luchará hasta alcanzar la "victoria": "Combatimos y seguiremos combatiendo. Para hacer realidad esta palabra: la victoria".



El mismo día, su homólogo ruso, Vladimir Putin, había dicho que "la justeza moral" está de parte de Rusia. Casi en paralelo a ese discurso, periodistas de la AFP escucharon al menos 11 explosiones en Kiev, que se preparó para celebrar el Año Nuevo a pesar de los más de diez meses de guerra.

Nelson Castro, junto al equipo de TN, se reunieron con una familia donde iban a celebrar el Año Nuevo, cuando comenzaron los bombardeos por parte de Rusia sobe Ucrania pic.twitter.com/cdDJrPSCFh — bairesnews (@BairesNewsOK) January 1, 2023



Según el gobierno municipal de la capital, al menos una persona murió y 22 resultaron heridas por estos ataques, que arrancaron la fachada del hotel Alfavito, en el centro, dejando escombros por la calle, según la AFP.



Las aceras cercanas estaban cubiertas de cristales de ventanas reventadas, incluidas las del Palacio Nacional de las Artes.



El cineasta Yaroslav Mutenko, de 23 años, vecino del barrio, dijo que se estaba duchando antes de ir a una fiesta de Nochevieja cuando oyó una explosión. El último bombardeo ruso no le quitó las ganas de ir.



"Nuestros enemigos, los rusos, pueden destruir nuestra calma, pero no pueden destruir nuestro espíritu. Este año es importante tener gente cerca", afirmó.



Tras los bombardeos, Zelenski aseguró que "Ucrania no perdonará" a Rusia y dijo que "aquellos que ordenaron estos ataques, aquellos que los ejecutaron, no se beneficiarán de ningún indulto".