Cuba sufrió caída de servicio de datos luego de aglomeraciones por 'lluvia de dólares'

Usuarios de telefonía móvil en Cuba sufrieron este jueves la falta de disponibilidad del servicio durante unas horas, después de que el rapero neoyorquino Tekashi 6ix9ine provocara aglomeraciones al lanzar billetes de dólares a cientos de fans reunidos que intentaban verlo.



Las alteraciones en el servicio empezaron aproximadamente a las 19H00, cuando los usuarios dejaron de tener datos en sus celulares e incluso la comunicación telefónica se suspendió, constató la AFP.



"Informamos a nuestros clientes, que en estos momentos existe una afectación en los servicios móviles. Se trabaja en la identificación de la falla para el más pronto restablecimiento", indicó la empresa monopólica Etecsa.



Horas después, la compañía informó de que se estaba restaurando el servicio. "Informamos a los usuarios que los servicios de la red móvil comienzan a restablecer su funcionamiento", indicó Etecsa en un mensaje de Twitter, pero señaló que algunas numeraciones aún registraban "dificultades para acceder al servicio".



La afectación al servicio coincidió con una aglomeración de jóvenes, por la tarde, frente a un lujoso hotel de La Habana, donde se encontraba el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, que atrajo la atención especialmente a adolescentes.



"No se sabe si va a dar concierto", declaró a la AFP un joven de 17 años que acudió con cuatro amigos al lugar y que dijo haberse enterado porque el músico "subió videos en su cuenta de Instagram" de su llegada a La Habana.



La indisponibilidad del servicio ocurrió poco después de que la multitud se agitara al ver al rapero lanzando billetes al aire.



En videos que circulan por las redes, se puede observar cómo corre la muchedumbre hacia la entrada del hotel donde estaba el músico.

"Los billetes eran de cien"

"Se veía como tiraba los fajos de dinero, estaban diciendo que los billetes eran de cien", dijo otro joven, que confesó no haber podido hacerse con algo de dinero.



Los jóvenes narraron que Tekashi 6ix9ine se retiró en un auto y que la policía desalojó la avenida, que tiene un amplio bulevar en el centro.



"La policía estaba ahí hace rato, pero como no se había formado la revuelta no había hecho nada, lo que ya cuando todo mundo se fue p'arriba del carro, ahí fue que la policía le dijo a la gente que se fuera", comentó uno de los congregados.



Por la noche, la AFP constató la fuerte presencia de policías uniformados y vestidos de civil en el lugar.



"Una hora sin internet (aunque eso no es raro), pero sin poder realizar llamadas, -aún no se puede en Camagüey- y sin mensajes de texto. Hasta los números de emergencia fuera de servicio, es demasiado catastrófico", dijo una mujer que se identifica como Rosanna en su cuenta de Twitter, residente en la provincia oriental de Camagüey.



La velocidad de internet en la isla, tanto móvil como fijo, ha disminuido de manera notoria en las últimas semanas.



Las autoridades han dicho públicamente que, en un año, hubo un aumento de más de un millón de usuarios sin que la débil infraestructura de telefonía móvil de la isla pueda soportar esa demanda.



El gobierno también ha explicado que esta situación mejorará con la instalación, en abril, de un cable submarino desplegado desde la isla Martinica, que permitirá a La Habana "ampliar" su internet de banda ancha. De momento, para el suministro de internet, la isla está conectada únicamente a un cable proveniente de Venezuela.



El acceso al internet móvil llegó a Cuba en 2018 y, desde entonces, se ha convertido en una herramienta que los ciudadanos usan para expresarse con mayor libertad.



El pasado octubre, se registraron cortes de internet generalizados en la isla durante dos noches seguidas, tras el paso del huracán Ian y en medio de manifestaciones en varios barrios de La Habana por la falta de electricidad.



El servicio también se vio restringido unos días después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas se lanzaron a las calles al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre".