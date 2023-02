¿Están en riesgo? devastador sismo de Turquía reaviva temores de los habitantes de Estambul

Tras el sismo que arrasó el 6 de febrero el sur de Turquía y causó más de 38.000 muertos en el país y destruyó miles de edificios, los expertos advierten de los daños que podría causar una sacudida parecida en Estambul.



La mayor ciudad de Turquía, de 16 millones de habitantes según cifras oficiales, está situada cerca de la falla del Norte de Anatolia, que desencadenó en agosto de 1999 un terremoto que causó más de 17.000 muertos.



Los sismólogos temen que la megalópolis se vea sacudida por un violento sismo.



Pero según Murat Güney, investigador independiente especializado en la transformación urbana, Estambul cuenta con suficientes edificios vacíos, construidos recientemente, para instalar de forma segura a los residentes que viven en edificios más expuestos.



P: ¿Cuántos edificios corren riesgo en caso de un sismo de gran magnitud en Estambul?



R: Se cree que un terremoto de una magnitud de hasta 7,5 sacudirá Estambul. Un sismo así podría causar la muerte de cientos de miles de habitantes, y entre 50.000 y 200.000 edificios podrían derrumbarse o quedar muy dañados. La estimación más elevada --200.000 inmuebles-- corresponde al 17% del parque inmobiliario de la metrópolis.



Estos edificios de alto riesgo necesitarían una transformación inmediata, porque incluso un temblor menor podría hacerlos caer.



En total, hay alrededor de 1.166.000 edificios residenciales en Estambul. Entre ellos, 817.000 (un 70%) fueron construidos antes del terremoto de 1999, cuando no había ninguna inspección sobre la resistencia a los sismos.



P: ¿Es posible reubicar a todos sus habitantes en viviendas seguras?



R: En Estambul hay más de 150.000 edificios nuevos resistentes a los terremotos, construidos después de 2008, que están actualmente vacíos, o bien porque los apartamentos están en espera de compradores, o bien porque son residencias secundarias de personas con medios que no las alquilan.





No se necesita construir más. El número de alojamientos vacantes es suficiente para reubicar a los que viven en edificios de alto riesgo. Pero es una decisión política, que el gobierno no toma.



P: Un "impuesto para terremotos" fue creado tras el sismo de 1999 para hacer que las ciudades turcas fueran más resistentes y se llevó a cabo un programa de transformación urbana en Estambul. ¿Estas medidas han dados sus frutos?



R: Desde el terremoto de Mármara de 1999, se han recaudado unos 38.000 millones de dólares de los contribuyentes a través de este impuesto especial para hacer que las ciudades turcas sean más resistentes a los sismos. Este dinero público no ha sido utilizado correctamente, sino para cubrir otros gastos del gobierno.



Además, la ley, llamada "ley de catástrofes", acordó al gobierno un derecho de expropiación en nombre de la protección de los residentes contra los terremotos y otros desastres naturales. Pero esta ley fue utilizada para quedarse con terrenos de valor en Estambul.



