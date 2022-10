Conmoción en Austria donde un soldado que vistió uniforme nazi sigue en el ejército

Los llamados a dar de baja a un soldado que apareció con uniforme nazi se multiplicaron el jueves en Austria, después de la conmoción suscitada por las informaciones de prensa según las cuales seguía trabajando en el ejército.



El miércoles, el diario Kurier reveló que un suboficial, condenado en julio por la justicia a diez meses de prisión condicional por apología del nazismo, había conservado su empleo.



La comisión disciplinaria del ejército le impuso "una simple multa" de cerca de 5.000 dólares, según el periódico, precisando que Alemania había despedido a más de 100 soldados en los dos últimos años por hechos similares.



Según esta instancia, el soldado, que reconoce los hechos y los achaca al alcohol, vistió un uniforme nazi al menos en cinco ocasiones e hizo saludos hitlerianos.



En Twitter, el presidente ecologista recién reelegido Alexander Van der Bellen afirmo sentirse "conmocionado" el jueves.



"Cuando se trabaja para el ejecutivo, se tiene una responsabilidad particular", escribió el jefe del Estado. "Toda forma de glorificación del nazismo debe condenarse con la mayor firmeza y no tiene cabida en la función pública y en nuestra sociedad", añadió.



En un comunicado, la ministra conservadora de Defensa, Klaudia Tanner, explicó que "el interesado fue inmediatamente relevado de sus funciones" y que ahora ocupa "una función no militar".



Sin embargo, como empleador, estaba sujeta "a las disposiciones del derecho de la función pública y a las decisiones de los tribunales", lo que significaba que no tenía medios legales para despedirlo.



Sin embargo, los Verdes, que forman parte de la coalición de gobierno, "exigieron aclaraciones", estimando que la ley permitía despedir al suboficial.



Austria, país de nacimiento de Adolf Hitler, registró 1.053 denuncias de delitos neonazis en 2021, frente a 895 el año anterior.