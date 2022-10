EE.UU. aceptará 24 mil migrantes venezolanos y expulsará a los que ingresen ilegalmente

Estados Unidos acepta la entrada de 24.000 migrantes venezolanos por avión, mediante una vía legal similar a la aplicada a los ucranianos, y expulsará a aquellos que entren ilegalmente por su frontera sur, informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



El plan "para reducir la migración irregular de venezolanos" incluye "un nuevo proceso para traer de manera legal y segura a hasta 24.000", que serán autorizados "caso por caso" a viajar por vía aérea, pero aquellos que "intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos", señala el DHS en un comunicado.



"Existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos entren a Estados Unidos y la entrada legal es la única forma", afirma el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citado en el comunicado.



Para entrar legalmente los migrantes venezolanos precisan a un patrocinador en Estados Unidos que les brinde apoyo financiero, además de pasar controles de seguridad biométricos y estar vacunados.



Puede ejercer de patrocinador cualquier residente en Estados Unidos con estatus legal, pero también los representantes de empresas u organizaciones.



Por el contrario no podrán hacerlo si fueron expulsados de Estados Unidos en los últimos cinco años o a partir de este miércoles ni si entran irregularmente a México o a Panamá o intentan cruzar a Estados Unidos después del anuncio del programa.



Los venezolanos aceptados "serán autorizados caso por caso para viajar a Estados Unidos por vía aérea directamente (...) aliviando así la presión en la frontera" y una vez en territorio estadounidense podrán solicitar un permiso de trabajo.



Entre octubre de 2021 y agosto de 2022 más de 150.000 migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, de los cuales más de 95.000 en lo que va de año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).



Mientras tanto la migración irregular desde el norte de Centroamérica se ha reducido en una cuarta parte con respecto al nivel registrado el año pasado, señala el DHS.



El nuevo programa tiene como objetivo "mejorar la seguridad fronteriza" y se deriva del éxito del Unidos por Ucrania que facilitó la entrada de ucranianos que huían de la guerra en su país, señala el DHS, que no descarta expandirlo en el futuro.



Paralelamente, en un comunicado, la secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que el nuevo enfoque ha sido coordinado entre los dos países.



A petición de México Estados Unidos ha aceptado "aumentar la movilidad laboral en la región con 65.000 nuevas visas de trabajo" adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 para personas de Centroamérica y Haití, y "el acceso de 24.000 personas con vías para incorporarse al mercado laboral estadounidense", precisa.