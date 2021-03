Girar el buque Ever Given, que aún bloquea el Canal de Suez, era la "parte más fácil": firma holandesa

Erika Mantilla

Girar el Ever Given, que bloquea el Canal de Suez, era la "parte más fácil": firma holandesa

El 'Ever Given' está atascado en diagonal desde el martes en el canal y bloquea completamente esta vía de agua de unos 300 metros de ancho que es una de las más transitadas del mundo.

El director ejecutivo de Royal Boskalis, empresa matriz de la firma holandesa contratada para ayudar a desencallar el portacontenedores que bloquea el canal de Suez, advirtió el lunes que lo más difícil está por hacer.



"La buena noticia es que la popa está despejada, pero eso era lo que considerábamos la parte fácil. El reto sigue siendo la parte delantera", dijo Peter Berdowski a la radio pública holandesa.



El portacontenedores 'Ever Given', que obstruye esta estratégica vía desde el martes y penaliza el tráfico marítimo mundial, fue reorientado este lunes en un 80% en la "dirección correcta", según la Autoridad del Canal de Suez (SCA). Pero las operaciones siguen para sacarlo a flote totalmente.



La parte delantera del inmenso navío sigue "completamente bloqueada", declaró el director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de la compañía holandesa Smit Salvage.



"No se tiene que cantar victoria tan rápido. El hecho que se haya girado, es la parte más fácil", prosiguió Berdowski. Sacar a flote este barco de más de 220.000 toneladas y una longitud equivalente a cuatro campos de fútbol sigue siendo un "desafío", insistió.



El 'Ever Given' está atascado en diagonal desde el martes en el canal y bloquea completamente esta vía de agua de unos 300 metros de ancho que es una de las más transitadas del mundo.

Lea además: Desbloquean parcialmente el Canal de Suez, buque Ever Given vuelve a flotar