Cinco policías de EE.UU. fueron acusados por la muerte de un hombre negro detenido

Cinco policías fueron acusados y encarcelados el jueves por la muerte de un afroestadounidense ocurrida en enero en el sur de Estados Unidos, algunos días después de su "espantoso" arresto, informaron autoridades.



Estos agentes de policía de Memphis, Tennessee, todos afroestadounidenses, fueron inculpados por homicidio, golpes y lesiones, así como secuestro, anunció el fiscal Steve Mulroy durante una conferencia de prensa.



Así entonces el presidente, Joe Biden, reclamó este jueves en un comunicado una investigación rápida, completa y transparente del caso, pues el 7 de enero, los policías quisieron arrestar a Tyre Nichols, afroestadounidense de 29 años, por una infracción de tráfico. Mientras los agentes se acercaban, una confrontación tuvo lugar y el sospechoso huyó, explicó entonces la fuerza pública.



Nichols fue alcanzado por los agentes, pero se quejó de tener dificultades para respirar durante el arresto y fue hospitalizado. Murió tres días después.

Acto inhumano

Los detalles del arresto aún no están del todo claros. Existen videos de los hechos, pero hasta el momento solo han sido mostrados a los prójimos de la víctima y sus abogados.



"La policía lo golpeó al punto en que no era reconocible. Es una golpiza, pura y llanamente, sin interrupción, de este joven durante tres minutos", declaró Antonio Romanucci.



Aunque las autoridades no han descrito precisamente la manera en que se llevaron a cabo los hechos, el director de investigación de Tennessee, David Rausch, afirmó que fue "criminal" e "inadmisible".



Los abogados de la familia, entre ellos el famoso Ben Crump, celebraron la noticia. "Nos da esperanza mientras seguiremos reclamando justicia para Tyre", comentó.



Los cinco agentes inculpados fueron despedidos la semana pasada. La investigación interna de la policía demostró que usaron fuerza excesiva.Asimismo, otros policías están bajo investigación.



Los agentes inculpados son "directamente responsables por violencias físicas cometidas sobre el señor Nichols", declaró el miércoles la jefa de la policía de Memphis, Cerelyn Davis, al estimar que no se trató "solamente de un error profesional, si no de una falta de humanidad".

Violencia policiaca

En su comunicado, Biden pidió que protestas que se se puedan desatar sean pacíficas."La indignación es entendible, pero la violencia nunca es aceptable", precisó el mandatario.



El asunto encuentra un eco particular en un país aún marcado por la muerte de George Floyd, en mayo de 2020 durante una intervención de policía, y las manifestaciones de Black Lives Matter, contra el racismo y la violencia policial.



"No podemos ignorar el hecho de que las intervenciones policiacas mortales afectaron más a las personas negras", recordó el mandatario, quien ha exhortado al Congreso a pasar una ley para reformar a la policía. Pero la propuesta, adoptada en la Cámara de Representantes en 2021, no ha sido aprobada por el Senado.



Desde la muerte de George Floyd, el Congreso estadounidense ha sido incapaz de adoptar una reforma ambiciosa de la policía, ni si quiera en cuanto a la prohibición de las llaves de estrangulación.