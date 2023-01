Diluvio de misiles rusos deja al menos 11 muertos en Ucrania

Rusia lanzó el jueves un nuevo bombardeo masivo en Ucrania que dejó al menos 11 muertos, al día siguiente de que los aliados occidentales de Kiev aceptaran enviarle tanques pesados para resistir a las tropas de Moscú.



Rusia afirmó que esa entrega de equipamiento pesado supone la "implicación directa" de las potencias occidentales en el conflicto, e intensificó su ofensiva en varias zonas de la región de Donetsk (este).



"Once personas resultaron heridas y, lamentablemente, otras once fallecieron", declaró en la televisión ucraniana el portavoz de los socorristas, Oleksander Jorunejy, precisando que los daños más importantes se produjeron en la región de Kiev.



Según el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, Rusia disparó el jueves 55 misiles, de los cuales "47 fueron destruidos, 20 de ellos" en las inmediaciones de Kiev.



Además, por la noche fueron derribados 24 drones Shahed de fabricación iraní, según las fuerzas ucranianas.

Cortes de electricidad

Kiev y otras regiones procedieron a cortes de electricidad "de emergencia" para "evitar daños importantes a las infraestructuras eléctricas", informó el operador privado de electricidad Dtek.



Rusia intenta provocar "una avería sistémica" en la red nacional, apuntó el ministro de Energía, Guerman Galushchenko.



"La situación sigue bajo control", aseguró por su parte el primer ministro, Denys Shmygal.



En la región de Odesa (suroeste), la corriente fue restablecida después del mediodía en hospitales y "otras infraestructuras esenciales", anunció Dtek.



Los bombardeos cerca de esa ciudad se produjeron poco antes de que llegara la ministra francesa de Relaciones Exteriores, Catherine Colonna, para reunirse con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.



Tras varios reveses militares a mediados del año pasado, el Kremlin cambió de estrategia y en octubre empezó a atacar los transformadores y las centrales eléctricas de Ucrania.



Desde entonces, los apagones se multiplicaron y dejaron a millones de civiles ucranianos sin agua potable ni calefacción en pleno invierno.

Implicación directa

El nuevo bombardeo masivo ruso se produjo al día siguiente de que Estados Unidos y Alemania autorizaran el envío a Ucrania de decenas de vehículos de combate pesados, una decisión inédita en los 11 meses de guerra.



Alemania prevé entregar tanques Leopard 2 "a fines de marzo, inicios de abril", declaró el jueves el ministro de Defensa, Boris Pistorius.



También a fines de marzo prevé Reino Unido entregar a Ucrania sus tanques Challenger 2.



Por su lado, Canadá entregará en las próximas semanas cuatro tanques Leopard 2 a Kiev, que están "listos para el combate", anunció la ministra de Defensa Anita Anand este jueves.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la llegada de los tanques pesados serán "un paso importante en el camino hacia la victoria".



"La clave ahora es la celeridad y el volumen" en la entrega de los tanques, declaró el miércoles por la noche Zelenski.



El mandatario también reclamó aviones de combate y misiles de largo alcance, unas armas que los países occidentales no están de momento dispuestos a entregar por miedo a provocar una escalada militar en caso de incursiones en territorio ruso.



Para el Kremlin, la entrega de los tanques pesados ya constituye una "implicación directa" de los países occidentales en la guerra, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



La diplomacia francesa alegó en cambio que "el suministro de equipos militares" se inscribe en "el ejercicio de la legítima defensa" de Ucrania y no convierte en beligerantes a quienes la practican.



"No estamos en guerra con Rusia ni tampoco lo está ninguno de nuestros socios", declaró la portavoz de la cancillería francesa, Anne-Claire Legendre.