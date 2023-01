EE.UU. y Alemania aprueban enviar decenas de tanques pesados para Ucrania

Estados Unidos y Alemania anunciaron el miércoles que enviarán tanques pesados a Ucrania, dejando atrás vacilaciones de larga data mediante una contundente señal de respaldo occidental a una contraofensiva capaz de hacer retroceder a Rusia.



En un discurso televisado, el presidente Joe Biden prometió 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense.



Poco antes, el canciller Olaf Scholz dio luz verde a Alemania para enviar 14 tanques Leopard 2, una decisión que abre las compuertas a varios otros países europeos con existencias de Leopard para enviar sus propias contribuciones.



Aunque los países occidentales ya han enviado a Ucrania de todo, desde artillería hasta sistemas de defensa antimisiles Patriot, los tanques se consideraron durante mucho tiempo un paso más allá, con el riesgo de una reacción cada vez mayor de Rusia.



Pero con Ucrania preparándose para una contraofensiva contra los rusos, cada vez más arraigados en el este y el sur del país, los aliados ahora se apresuran a enviar el arma vital.



Flanqueado por su secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, Biden dijo que el aumento de los armamentos occidentales para el ejército de Ucrania no debe verse como un ataque a Rusia.



"Se trata de ayudar a Ucrania a defender y proteger su territorio. No es una amenaza ofensiva para Rusia. No hay una amenaza ofensiva para Rusia", aseguró dijo Biden.