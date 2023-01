Cinco ladrones murieron luego de robar y estrellar un avión en Argentina

Cinco personas que robaron una aeronave de un hangar en la provincia argentina de Chaco murieron este miércoles al estrellarse e incendiarse el aparato, en el que fueron hallados un arma, dinero en guaraníes y una gorra del club paraguayo Cerro Porteño.



El avión Cessna 206 cayó poco después de despegar, a 7 km de Villa Angela, la tercera ciudad de Chaco, al noreste de Argentina y limítrofe con Paraguay.



"Si caía en la ciudad iba a ser una tragedia", advirtió a la prensa local el fiscal Sergio Ríos, a cargo de la investigación.



En el lugar se hallaron una pistola calibre 9mm, dinero en moneda paraguaya y una gorra de Cerro Porteño, lo que hace suponer a los investigadores que los delincuentes podrían tener esa nacionalidad.



"Ya nos hemos comunicado con la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) y hemos hecho un resguardo de la escena, salvo la extracción de los cuerpos", aclaró el fiscal a Radio LT7 de Chaco.



El funcionario advirtió que la identificación de los cuerpos será difícil porque el avión se incendió al caer.



Los tripulantes "no son de acá y no puedo todavía decir porqué estamos convencidos que son forasteros o extranjeros, de todas maneras será muy difícil lograr la identidad de cada uno porque los cuerpos se quemaron por completo", agregó el fiscal.



Dos trabajadores del campo vieron cómo el avión perdía altura, caía a tierra y se prendía fuego, por lo que avisaron a la policía, relató el diario Norte de Chaco.



"Me explicaron que el avión tiene un sistema de cierre que está oculto, y cuando despegaron se olvidaron de abrir esa 'canilla' y se quedaron sin nafta, no todos saben donde está ese paso de combustible", precisó el fiscal.



El avión monomotor Cessna 206, con cinco plazas, que fue robado del hangar la madrugada del miércoles, pertenecía a una empresario agroganadero de la zona que lo había comprado recientemente. El fiscal estimó su costo en 1,55 millones de dólares.



En el aparato se halló además un teléfono satelital, lo que según el fiscal "es un elemento que permite pensar en cierta organización".



Dijo que la banda "contaba con una logística muy importante", ya que lograron burlar una serie de alarmas "altamente sofisticadas" para robar la aeronave.



Otro robo similar había ocurrido el 25 de diciembre de 2022, en plena Navidad, cuando cinco personas se llevaron un aparato de un aeroclub de Resistencia, la capital de Chaco, para luego aterrizar en Bolivia, recordó la prensa chaqueña.