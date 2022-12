Bolsa de valores de EE.UU. acusa de fraude a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX

El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX y de la firma de inversiones Alameda, arrestado el lunes en Bahamas, fue inculpado el martes de fraude, informó la fiscalía de Nueva York.



En total, el joven empresario enfrenta ocho cargos, entre los que se cuentan fraude electrónico y lavado de dinero, según el acta presentada por el fiscal



Al mismo tiempo, los reguladores de Wall Street le acusaron este martes de estafar a los inversores. El regulador de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), le acusó de orquestar un sistema que apuntaba a estafar a los invesores.



"Afirmamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes fundado en el engaño, señalando a los inversores que se trataba de uno de los sistemas de criptomonedas más seguros", declaró en un comunicado el presidente de la SEC, Gary Gensler.



Lea además: Manifestantes 'bolsonaristas' chocan con la Policía e incendian vehículos en Brasil



La agencia estadounidense que fiscaliza los productos financieros derivados (CFTC) también presentó una querella acusando al empresario de fraude y declaraciones falsas.



Bankman-Fried hizo varias apariciones en medios en el último mes, pese al riesgo de ser procesado por fraude tras la caída de la firma que a inicios del año era valorada en 32.000 millones de dólares.



El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, informó en un comunicado a través de Twitter que Estados Unidos "presentó una denuncia" contra el hombre de 30 años y "probablemente solicitará su extradición"



El exjefe de FTX comparecerá el martes ante una corte de la capital bahamense, Nassau.



Ambos países "tienen interés en responsabilizar a las personas vinculadas con FTX que hayan defraudado al público o violado la ley", dijo Philip Davis, primer ministro del reino ubicado al noreste de Cuba.



Lea también: Al menos cinco manifestantes muertos en medio de protestas este el lunes en Perú



Agregó, citado en un comunicado, que Bahamas conducirá su propia "investigación criminal sobre el colapso de FTX".



En Estados Unidos, "si es condenado por fraude podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cifra", estimó Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright.



"No habría acusación si los fiscales no estuvieran absolutamente convencidos de que van a obtener una condena", agregó el experto en investigaciones federales que trabajó para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).