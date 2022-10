"Bienvenidos al circo": colombiana se volvió viral por decir "lo malo" de vivir en EE. UU.

La vida en otro país no suele ser tan fácil para todas las personas que deciden emigrar y así lo quiso demostrar una colombiana quien, a través de redes sociales, contó cómo ha sido su proceso de irse a vivir a Estados Unidos.



Por medio de un video publicado en TikTok, Betzabet León detalló cómo transcurre su diario vivir siendo migrante y trabajadora en EE.UU., por lo cual, explicó que trabaja haciendo aseo en un hotel, una labor que, según recalcó, no ha sido fácil debido al sacrificio que esta necesita.



El corto video de la colombiana inicia con ella diciendo "Bienvenidos al circo del sueño americano" y según este va transcurriendo, ella cuenta cómo es su vida. "Vives con sueño todo el día", "trabajas más de 60 horas semanales", "pagas renta, pero vives más tiempo en la calle" o "envíame 100 dólares, eso para ti no es nada".



Lea además: Cocinando Ando: ‘Kurtos Kali’, la heladería que trae conos húngaros a Cali



Por medio de un baile y memes, Betzabet cuenta un poco de su "vida sin filtro" y narra sus vivencias, la discriminación que ha sufrido, así como detalles del trabajo que debe hacer para mantenerse en Estado Unidos.



Sobre su trabajo en servicios varios o 'housekeeping', la colombiana cuenta que debe trabajar 60 horas porque para mantenerse tiene dos trabajos. Además, recalcó que, aunque ahora paga renta, ha habido momentos en los que ha tenido que dormir en la calle.



Aunque el video lo había publicado en TikTok, luego de que este fue viral la joven lo eliminó de esa red social, pero aún lo tiene en Youtube.