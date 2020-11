Álvaro José Carvajal Vidarte

Los estadounidenses escogerán este martes a su nuevo Presidente entre el actual mandatario republicano Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden.



Aunque en estos comicios se decide la composición de gran parte del Congreso, una decena de gobernadores y varias iniciativas populares, los ojos del mundo están puestos en quién ganará la carrera por la Casa Blanca.



De un lado está Trump, de 74 años, quien en 2016, tras ganarle a Hillary Clinton, se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos y ahora aspira a su reelección.



Por otro lado, Biden, de 77 años, quien fue vicepresidente de Barack Obama, tiene una larga trayectoria política y espera obtener el respaldo de los estadounidenses.



Tanto los sondeos, como los pronósticos de los expertos, coinciden en que las opciones de que Trump sea reelegido son reducidas, pero el magnate también partía en desventaja en 2016 frente a Clinton y al final terminó alzándose con la victoria.

El complicado sistema electoral estadounidense, por el que los ciudadanos no votan directamente a su presidente sino que eligen a los integrantes del Colegio Electoral que a su vez votarán por el inquilino de la Casa Blanca, deja entreabierta la puerta a que el republicano pueda resultar reelegido pese a no obtener la mayoría del voto popular, como ya ocurrió en los pasados comicios.



“Veo esas encuestas falsas... Vamos a ganar”, afirmó este lunes Trump”.



De acuerdo con la media de sondeos a nivel nacional de Real Clear Politics, el exvicepresidente tiene una ventaja de 7,2 puntos sobre Trump, que en los estados más disputados cae a 3,2 puntos. Este dato supone una ventaja mayor a la que tenía Clinton en la recta final en 2016, que era de 3,3 puntos.



Las elecciones, como ya viene siendo tradicional, se decidirán en un puñado de estados, los llamados ‘swing states’ o ‘estados bisagra’, ya que no votan siempre por el mismo partido. En esta ocasión, la llave la tienen media docena de estados -Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona-.



Si Trump quiere tener alguna opción, debería imponerse en varios de ellos como Florida, considerado el trofeo más preciado, ya que están en juego 29 votos en el Colegio Electoral, y Pensilvania, el estado que, según los expertos, podría inclinar la balanza.

Kamala Harris es la fórmula vicepresidencial de Joe Biden. De ganar las elecciones, se convertiría en la primera mujer y primera persona negra en ocupar ese cargo en Estados Unidos.

Base electoral



Por lo que se refiere a la base electoral de ambos candidatos, está muy marcada. Biden cuenta con un firme apoyo entre mujeres, votantes negros y blancos con estudios universitarios, mientras que el principal respaldo para Trump lo constituyen los hombres blancos y los votantes blancos sin estudios superiores.



No obstante, aunque el Presidente domina el apartado del electorado blanco, su ventaja con respecto a los 20 puntos que le sacó a Clinton en 2016 se ha reducido. Además, Biden domina con claridad entre el electorado mayor de 65 años, pese a que hace cuatro años más de la mitad de este grupo votó por Trump.

El Mandatario también parece estar perdiendo tirón entre el electorado de las zonas rurales. Si en 2016 obtuvo una ventaja de 28 puntos sobre su rival demócrata, según sondeos a pie de urna, esta se habría reducido ahora hasta los 15 puntos.



La noticia positiva para Trump es que el candidato demócrata no tiene tanto tirón entre el electorado hispano como Clinton, aunque también en este apartado Biden está por delante. Los votantes hispanos han ido ganando cada vez más peso y para estas elecciones su número por primera vez estará por encima del electorado afroamericano -el 13,5 por ciento y el 12,5 por ciento respectivamente, según Pew Research Center.

Mike Pence, fórmula de Donald Trump, es el actual vicepresidente de Estados Unidos y en estos cuatro años logró convertirse en la mano derecha del actual Mandatario.

Voto anticipado



La pandemia ha llevado a millones de estadounidenses a votar por adelantado, con un récord de más de 96 millones de sufragios ya emitidos. Esto también abre un escenario de incertidumbre ya que en la noche de este martes, el porcentaje de votos a ser contabilizados en las urnas pueden dar un resultado capaz de ser revertido cuando se cuenten los votos anticipados.



El proceso de votación por correo supone que algunos estados solo inician el proceso de recuento de votos este martes y algunos estados aceptarán los votos por correo desde el miércoles, haciendo que el proceso de recuento sea aún más caótico y abriendo la posibilidad de retrasos en los resultados electorales.



