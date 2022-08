Ataques de Israel en Gaza dejan 31 palestinos muertos en persistente espiral de violencia

Al menos 31 personas, entre ellas seis niños, murieron en la Franja de Gaza desde que el viernes estallara una nueva fase de enfrentamientos entre Israel y el grupo Yihad Islámica, que por primera vez desde el inicio de esta escalada incluyó este domingo un lanzamiento de cohetes hacia Jerusalén



El brazo armado de Yihad Islámica declaró el domingo haber lanzado cohetes hacia Jerusalén, poco después de que retumbaran sirenas cerca de la ciudad.



"Hace poco, hemos lanzado cohetes hacia Jerusalén" anunciaron las brigadas Al-Qods en un comunicado. Como el 97% de los proyectiles lanzados desde Gaza, fueron interceptados por el escudo antimisiles israelí, según el ejército.



Es la primera vez que se lanzan proyectiles contra esta ciudad desde el inicio de la escalada con Israel en la Franja de Gaza, la más grave desde una corta y sangrienta guerra del año pasado.



La víspera, las sirenas de alerta ya habían sonado en la metrópolis israelí de Tel Aviv.



Estos disparos se producen cuando centenares de israelíes conmemoran este domingo en Jerusalén una fiesta judía, con la visita de nacionalistas a la Explanada de las mezquitas, conocida en el judaísmo como el "Monte del Templo".



Esta parte está situada en Jerusalén Este, sector ocupado y anexionado por Israel, fuente de frecuentes tensiones y a veces de sangrientos enfrentamientos entre fuerzas israelies y palestinos



Un fotógrafo de la AFP que cubría la visita de un diputado de extrema derecha en la Explanada fue brevemente detenidos por las fuerzas israelíes.

Bombardeos y detenciones

El Hamas, movimiento islamista que gobierna Gaza desde 2007, alertó en un comunicado contra estas "incursiones" israelíes que podrían llevar a una situación "incontrolable". Hamas, que ha librado varias guerras contra Israel, no ha participado hasta ahora en el actual enfrentamiento armado.



El ministerio de salud de Gaza afirmó este domingo que 31 personas murieron, entre ellas seis niños, desde el viernes en los ataques israelíes, que también dejaron 265 heridos.



Las autoridades israelíes refutaron esta información, asegurando que varios niños palestinos murieron el sábado por la noche en Jabalia (norte de Gaza) por un lanzamiento fallido de cohetes de la Yihad Islámica hacia Israel y no por parte de su ejército.



Israel alega que sus ataques, iniciados el viernes de forma "preventiva" ante posibles represalias por la detención de un líder de la Yihad Islámica en Cisjordania, están dirigidos contra sitios de fabricación de armas de ese grupo armado.



El jefe de la dirección de operaciones del ejército israelí, Oded Basik, dijo en un comunicado que la "alta cúpula del ala militar de la Yihad Islámica en Gaza ha sido neutralizada".



Eso incluye a Taysir al Jabari 'Abu Mahmud', uno de los principales líderes del grupo armado, abatido el viernes en Gaza, y a Khaled Mansour, un alto comandante, quien cayó en un ataque en Rafah, confirmó la Yihad Islámica.



El ejército israelí afirmó el sábado que "se prepara para una operación de una semana". "Actualmente no hay negociaciones con vistas a un alto el fuego", señaló un portavoz militar.



Pero el primer ministro Yair Lapid precisó que la operación continuará "mientras sea necesario"



Este domingo el ejército israelí anunció asimismo la detención de una veintena de miembros de la Yihad Islámica en Cisjordania ocupada. Otros 20 militantes de esta organización ya fueron detenidos el sábado, también en Cisjordania.

Centenares de proyectiles

Pero sobre el terreno, el intercambio de disparos continuó en la noche del sábado al domingo, según periodistas de la AFP en Gaza.



Estos enfrentamientos son los peores entre Israel y las organizaciones armadas de Gaza desde la guerra de once días de mayo de 2021. En ese conflicto murieron 260 personas del lado palestino y 14 en Israel, según las autoridades.



Las Brigadas Al Qods, confirmaron en un comunicado que en el actual conflicto habían disparado "una fuerte andanada de cohetes" hacia las ciudades israelíes de Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod y Sderot, antes de anunciar este domingo que también lo hicieron hacia Jerusalén.



En el kibutz Nahal Oz, una comunidad israelí junto a la frontera con Gaza, el residente Nadav Peretz dijo que ha estado "en el refugio antiaéreo o cerca" desde el viernes.



"Reconocemos que del otro lado también hay una población civil que no participa [en las hostilidades], y en ambos lados los niños merecen disfrutar de sus vacaciones de verano", dijo el hombre de 40 años.



Esta nueva escalada ya ha privado al pequeño enclave de Gaza y a sus 2,3 millones de habitantes de su única central eléctrica, que tuvo que cerrar por falta de combustible, debido al bloqueo de las entradas del enclave por Israel desde el martes.