Así reaccionaron los líderes mundiales ante el "atroz" asesinato del exprimer ministro de Japón

Líderes políticos y responsables de todo el mundo manifestaron este viernes una gran conmoción tras el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, víctima de un ataque con arma de fuego en un mitin político.



Estados Unidos



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, condenó este viernes el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que "llevó las relaciones entre Estados Unidos y Japón a los más altos niveles", y lamentó la pérdida de un "líder visionario".



Rusia



"Les deseo (...) valor ante esta gran pérdida irreparable", declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en un telegrama de pésame dirigido a la madre y a la viuda de Shinzo Abe, según un comunicado del Kremlin.



"Hermosos recuerdos de este hombre notable permanecerán para siempre en los corazones de aquellos que lo conocieron", subrayó.



Lea además: Rusia avanza en el este de Ucrania y Putin afirma que lo más "serio" está por llegar



China

​

La embajada de China dijo el viernes estar "conmocionada" por el ataque. "El ex primer ministro Abe contribuyó a mejorar y desarrollar las relaciones sino-japonesas" declaró un portavoz de la embajada.



OTAN y Unión Europea



El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmó este viernes sentirse "profundamente entristecido" por la muerte de Abe, a quien se refirió como un "amigo".



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, lamentaron este viernes la muerte "brutal" del exmandatario, calificado como una "persona fantástica" y "un gran demócrata"



Alemania



El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, se declaró "estupefacto y profundamente entristecido" y aseguró estar "junto a Japón en estas horas difíciles"



"Con horror me he enterado de la noticia", reaccionó la excanciller Angela Merkel, quien recordó haber tenido "una estrecha colaboración llena de confianza" con Abe, y también el "placer" que supuso "trabajar con él"



La actual ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, expresó por su parte su "conmoción".



Francia



"Japón pierde un gran primer ministro, que dedicó su vida a su país y obró por el equilibrio del mundo" reaccionó el presidente francés, Emmanuel Macron.



Italia



"Italia está conmovida por el terrible atentado que golpeó a Japón y a su libre debate democrático", escribió el primer ministro italiano, Mario Draghi en un mensaje, en el que destacó el "espíritu innovador" y la "visión reformadora" de Shinzo Abe.



Reino Unido



"Increíblemente triste por Shinzo Abe. Somos muchos los que recordaremos el liderazgo mundial que demostró en tiempos difíciles", tuiteó el primer ministro británico, Boris Johnson.



Le puede interesar: Denuncian a TikTok ante justicia de EE.UU. tras muerte de dos niñas por el "reto del apagón"



Corea del Sur

​

"Mi simpatía y condolencias a su familia y al pueblo japonés por la pérdida (...) de un respetado político" declaró el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en un comunicado en el que condena un "acto criminal inaceptable".



India

​

El primer ministro indio, Narendra Modi, decretó una día de duelo nacional el sábado en honor a Abe. "Estoy conmocionado y triste por la trágica desaparición de uno de mis más queridos amigos" escribió en Twitter.



Turquía

"Estoy profundamente entristecido por la pérdida de mi querido amigo Abe" reaccionó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Condeno a quienes perpetraron este odioso ataque"