Asciende a diez el número de muertos por violentas tormentas en Italia

Al menos diez personas murieron en las violentas tormentas que cayeron en la noche del jueves al viernes en el centro de Italia, inundando viviendas y calles.



En un primer balance, la Protección Civil italiana dio cuenta de siete fallecidos, pero según la agencia AGI, que citó a las autoridades locales, el número de víctimas mortales subió a 10.



Entre los desaparecidos figura un niño de seis años que se encontraba con su madre en un vehículo. La mujer fue rescatada por los bomberos pero la fuerza del agua se llevó al niño, según AGI.



La región más afectada es la provincia de Ancona, en particular el puerto al borde del mar Adriático, pero las lluvias también sacudieron la región vecina de Umbría.



En la provincia de Ancona, muchas zonas se quedaron sin electricidad y sin líneas telefónicas y las escuelas permanecerán cerradas este viernes en las localidades más afectadas.



Según el diario Corriere della Sera, el jueves por la noche cayeron unos 400 milímetros de lluvia, una cantidad similar a las precipitaciones de seis meses en esta zona.



En un video de los bomberos filmado en la ciudad de Senigallia se ven a los rescatistas en las calles desiertas, con el agua hasta la cintura, tratando de ayudar a las personas remando en un bote.



El agua también invadió los sótanos y muchos autos fueron arrastrados por la fuerza de la corriente o sepultados por deslaves.



La caída de árboles y los deslizamientos de tierra han cortado muchas carreteras locales, lo que dificulta el trabajo de los bomberos.



"Decenas de personas que se habían refugiado en los árboles y en los techos de las casas fueron rescatadas", escribieron los bomberos en su cuenta de Twitter la mañana de este viernes. "Más de 150 intervenciones han sido realizadas", precisaron.



"Esto se llama crisis climática, no mal tiempo", reaccionó por su parte en Twitter la rama italiana de "Fridays for Future", el movimiento juvenil para la defensa del clima, mientras que el presidente de la Cruz Roja Italiana, Francesco Rocca, reconoció que "está preocupado por el aumento de los fenómenos climáticos extremos" en toda la península.



Faltando una semana para las elecciones legislativas del 25 de septiembre, muchos líderes políticos han manifestado su apoyo a la región, entre ellos Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y Enrico Letta, del Partido Democrático (PD, centro-izquierda).



El presidente de la región, Francesco Acquaroli, indicó que recibió llamadas telefónicas de solidaridad del presidente de la República Sergio Mattarella y del jefe de gobierno Mario Draghi.