Jhon Edward Montenegro Jimenez

Alemania, durante mucho tiempo reticente a hurgar en su pasado, recuerda este viernes el 75º aniversario de los Juicios de Nuremberg, punto de partida de la justicia internacional, durante los cuales fueron juzgados 21 importantes dirigentes nazis.



Obligados por la pandemia, esta ceremonia se celebrará sin público en la sala 600 del tribunal, la misma en la que fueron juzgados desde el 20 de noviembre de 1945 Hermann Goering, exnúmero dos del régimen, Joachim von Ribbentrop o Rudolf Hess, exlugarteniente de Adolf Hitler.



El presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, una autoridad moral muy respetada en el país, pronunciará un discurso en un contexto marcado por el auge de la extrema derecha y del antisemitismo en Alemania.

Esta ceremonia es el punto de partida de varios actos organizados con motivo de este 75º aniversario, la mayoría de ellos de manera telemática.



El 20 de noviembre de 1945 los más importantes responsables nazis tras los suicidios de Hitler, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler, se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por sus crímenes durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Nuremberg, en parte destruida por los bombardeos, era un símbolo del nazismo, donde Adolf Hitler celebraba sus multitudinarios actos públicos y donde fueron promulgadas en 1935 las leyes antijudías.



Los juicios duraron un año y fueron el punto de partida de la justicia internacional, que más adelante se tradujo en la creación de tribunales especiales para juzgar a los genocidas ruandeses y a los responsables del conflicto en la exYugoslavia y finalmente en la Corte Penal Internacional (CPI).

Los acusados, que se declararon "no culpables", tuvieron que responder por crímenes de guerra, crímenes contra paz y por primera vez por crímenes contra la humanidad.



El veredicto se dio a conocer el 1 de octubre de 1946: doce condenas a muerte (entre ellas una en rebeldía para Martin Bormann, el secretario de Hitler cuya muerte se desconocía entonces), tres condenas a cadena perpetua, dos penas de 20 años de prisión, una de 15 años y una de 10 años. Tres de los acusados evitaron la cárcel.



Inédito en su forma, Nuremberg no escapa sin embargo a la crítica de una justicia hecha por los vencedores y no está exento de zonas de sombras, como la masacre de Katyn que la fiscalía soviética intentó en vano imputar a los nazis.



Nuremberg fue escenario luego de otros 12 procesos de responsables nazis, entre ellos doctores, ministros o militares.