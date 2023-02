Al menos seis muertos deja una serie de tiroteos en Mississippi, Estados Unidos

Al menos seis personas murieron luego de una serie de tiroteos en el condado de Tate, noroeste del Estado de Misisipi, Estados Unidos, según reportaron varios medios locales.



Los tiroteos fueron registrados dentro de la comunidad de Arkabutla. Uno de estos ocurrió dentro de una tienda, donde un hombre murió luego de ser baleado.



Una mujer también murió dentro de una casa. Su esposo resultó herido, pero todavía no está claro si le dispararon. Agentes de la policía encontraron cuatro personas más que murieron en el tiroteo.



Lea aquí: Presidente Joe Biden está "sano" y es "apto" para sus funciones, según su médico



La policía del condado de Tate arrestó al sospechoso dentro de un vehículo, sin embargo todavía se desconoce su identidad.



El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, informó en sus redes sociales que se cree que el sospechoso actuó solo en este terrible hecho. "Me han informado sobre la serie de tiroteos en el condado de Tate. El responsable ha sido detenido vivo. En este momento, creemos que actuó solo. Su motivo aún no se conoce", dijo.

Y añadió: "Me aseguraré de que todos los recursos del estado estén disponibles para las fuerzas del orden mientras continuamos investigando la situación. Se ha pedido a la Oficina de Investigación de Mississippi (MBI) que ayude en esta investigación".



Además, el Gobernador pidió orar por las víctimas de este trágico hecho y sus familias.



Cabe mencionar que, alrededor de 49.000 personas murieron por disparos en 2021 en Estados Unidos, en comparación con las 45.000 de 2020, que ya fue un año récord. Esto representa más de 130 muertes por día, de las cuales más de la mitad son suicidios.



Sin embargo, son los tiroteos masivos los que más destacan, a la vez que ilustran la brecha ideológica que separa a conservadores y progresistas sobre la cuestión de cómo prevenir tales tragedias.



El presidente Joe Biden ha pedido en vano al Congreso que vuelva a imponer la prohibición de los rifles de asalto, como existió entre 1994 y 2004, pero el mandatario demócrata tropieza con la oposición del Partido Republicano, que sostiene que viola el derecho constitucional a poseer armas, y que controla la Cámara de Representantes desde enero.



La historia reciente de Estados Unidos está plagada de matanzas, sin que ningún lugar de la vida cotidiana parezca seguro, desde la empresa hasta la iglesia, desde el supermercado hasta la discoteca, desde la vía pública hasta el transporte colectivo.