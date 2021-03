Navalni: su estado de salud se deteriora en prisión según su abogada

angela marcela alvarez

La abogada del opositor ruso Alexéi Navalni, quien cumple una condena de dos años y medio de prisión, dio la alarma este miércoles respecto a su estado de salud, que se ha deteriorado desde que llegó al campo de detención.



Olga Mijailova, una de las abogadas del principal detractor del Kremlin, indicó a la AFP que recientemente Navalni se quejó de "dolores de espalda severos", añadiendo que el martes comenzó a no sentir una de sus piernas.



El opositor fue visto por un neurólogo pero éste no le dio su diagnóstico, limitándose a darle comprimidos de ibuprofeno, un fármaco analgésico y antiinflamatorio.



"Éste es todo su tratamiento", se preocupó la abogada, dando a entender que esta medicación no resolverá el problema de salud. "No sé qué le pasa. Debería ver a un verdadero médico", agregó Mijailova.



La abogada dijo también que este miércoles no pudo visitar a su cliente, que se encuentra recluido en una colonia penal en Pokrov, 100 km al este de Moscú, conocida como una de las más duras de Rusia.



Por su parte, uno de los principales colaboradores de Navalni, Leonid Volkov, consideró que la administración penitenciaria podría tratar de ocultar un eventual traslado del opositor a la enfermería.



Lea también: Director del Servicio de Seguridad Ruso fue sancionado por envenenamiento de Navalni



"No sabemos dónde se encuentra Alexéi Navalni, ni porqué lo esconden de sus abogados", escribió Volkov en la red Facebook.



Otra colaboradora, Maria Pevshij, dijo creer "que la vida de Navalni está en peligro y exigimos que se les brinde acceso a sus abogados".



Navalni, de 44 años, sobrevivió el año pasado a un envenenamiento con Novichok, un agente neurotóxico desarrollado en la era soviética con fines militares.



Al regresar a Rusia en enero pasado, tras una convalecencia en Alemania, fue de inmediato detenido y condenado en el marco de un caso de fraude que data de 2014, que él denuncia que tiene motivos políticos.



Lea también: Biden dijo estar de acuerdo con calificar a Putin de "asesino" y lanzó advertencia