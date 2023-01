Abogada de la mujer presuntamente abusada por Dani Alves cuenta escabrosos detalles del caso

Ester García López, abogada de la joven que fue presuntamente abusada por el jugador brasileño Dani Alves en una discoteca en Barcelona, durante la madrugada del 31 de diciembre del 2022, habló con el medio 'Uol' y dio escabrosos detalles sobre la situación de su clienta.



Según lo relatado por la apoderada, las pruebas son cada vez más contundentes. Afortunadamente, tras la agresión sexual la victima acudió de inmediato a la Unidad Central de Agresiones Sexuales y fue atendida pronto. "Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directo a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por el trauma, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida, quedando ahí las evidencias", explicó.



Otra de las pruebas es un video que uno de los policías grabó con su cámara de pecho al momento de realizar el procedimiento. En la filmación la joven relata lo sucedido en el baño y le dice que fue penetrada violentamente en varias oportunidades por Alves. Un testigo asegura que vio a la mujer bajando de la zona vip mientras lloraba desconsolada y pedía ayuda.



La abogada dice que su clienta no consumió alcohol ni ningún tipo de droga. Por esta razón, la joven pudo dar una declaración concisa de los hechos sin contradicciones. "Ella ofreció una declaración concisa, sin ninguna contradicción y eso es raro. Muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan detalles, se acuerdan después y eso no invalida la verdad, pero en su caso, eso no sucedió. Ella recordaba todo de principio a fin", detalló al medio brasileño Uol.



Además, afirma que la activación del protocolo de seguridad contra agresiones sexuales, común en discotecas de España, fue fundamental para recopilar las pruebas.



La mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico en una entidad pública especializada en víctimas de violencia. Además, le están realizando un procedimiento dirigido a evitar enfermedades infectocontagiosas, pues el agresor no usó preservativo. Incluso, debe tomar ansiolíticos para dormir, pues no ha podido descansar desde que dio su testimonio.



La abogada asegura que este es un caso ejemplar al tratarse de una figura pública como lo es Dani Alves. "Hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie le creería jamás a una chica como mi cliente. Muchas mujeres que no lo denuncian cuando se trata de un personaje público por la dificultad a nivel emocional y judicial, pero creo que en este caso termina como termina, espero que termine con una condena, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, indicó.



Por su parte, el futbolista brasileño decidió contratar como su nuevo abogado a Cristóbal Marttel, quien también trabajó para Lionel Messi y Neymar.