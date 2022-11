Ya hay reemplazo: El defensa Moussa Ndiaye sustituirá a Sadio Mané en Senegal

Senegal llamó al joven defensor del Anderlecht, Moussa Ndiaye, de 20 años, para sustituir a su estrella Sadio Mané, lesionado y recién operado, anunció este domingo el seleccionador Aliou Cissé, en vísperas de la entrada de los "Leones" en el Mundial 2022, contra los Países Bajos.



"Es difícil reemplazar a Sadio Mané", explicó el entrenador en rueda de prensa, pero el lateral izquierdo convocado "juega en nuestras categorías inferiores, es una joven promesa, hemos decidido traerlo".



Ndiaye pasó dos temporadas (2020-2022) en La Masia del FC Barcelona, antes de aterrizar en Anderlecht esta temporada.



Si un defensa reemplaza a un delantero en la lista de 26, se debe a que Senegal tiene "problemas administrativos" con el defensa del AS Mónaco, Ismaël Jakobs, explicó Cissé.



"Espero que se arregle y que Jakobs se una a nosotros para nuestro próximo partido", indicó el técnico.



El problema radica en la finalización del registro del cambio de nacionalidad deportiva del jugador de Colonia, quien suma nueve convocatorias con las categorías inferiores de Alemania. Disputó dos partidos de preparación con Senegal en septiembre.



Si la situación no se soluciona, "se contemplan todos los escenarios", comentó Cissé. “Apostamos por una cierta polivalencia por lo que no tendremos ningún problema en sustituir a Ismaël Jacobs”.



"Incluso si no pudiera jugar el primer partido, esperamos que pueda estar en el segundo", señaló el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Augustin Senghor, al sitio web local Wiwsports.