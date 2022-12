"Ya casi estamos": Benzema y el emotivo mensaje que le envió a su Selección 

El ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, que dijo adiós al Mundial por lesión, publicó este domingo en redes sociales un mensaje de apoyo a la selección francesa, asegurando estar "detrás" de sus compañeros en la búsqueda de revalidar el título mundialista.



"Vamos chicos, dos partidos más, ya casi estamos... estamos detrás de vosotros", escribió en Instagram y Twitter. Su mensaje iba acompañado de una imagen de la Federación Francesa en la que aparecían entre otros Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.



El delantero del Real Madrid, que sufrió una lesión en el muslo en un entrenamiento pocos días antes del primer partido de los Bleus, aún no había hablado públicamente sobre el Mundial desde que abandonó Qatar, a diferencia de varios ausentes como Paul Pogba, Mike Maignan y Presnel Kimpembe.



"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que renuncie a mi puesto", había escrito la noche de su abandono.



El ganador del Balón de Oro pasó unos días de vacaciones en la isla Reunión y reanudó los entrenamientos con el Real Madrid el sábado, el día de la victoria de los Bleus sobre Inglaterra en cuartos de final del Mundial.



Benzema sigue en la lista oficial de los Bleus en Qatar, lo que le permite optar a una medalla si los franceses vuelven a ganar el título mundial el miércoles contra Marruecos en semifinales.