Wout Weghorst rompió su silencio y habló sobre el altercado con Lionel Messi

Más allá de la vibrante clasificación de la Argentina a la semifinal del Mundial Qatar 2022 luego de derrotar a Países Bajos, en la retina de la opinión pública quedaron los enfrentamientos de palabras entre ambas selecciones al finalizar la tanda de penales.



La más sonada fueron las palabras que expresó el capitán del conunto 'gaucho', Lionel Messi, quien llamó 'bobo' al neerlandés Wout Weghorst, autor de los dos goles de su selección en el compromiso.



Tanto fue el altercado entre los dos, que el exfutbolista Sergio 'Kun' Agüero, Lautaro Martínez y otros, tuvieron que interceder para evitar una situación compleja entre Messi y Weghorst.



Sobre el hecho, el neerlandés rompió su silencio y entregó su versión de lo ocurrido: "Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero el tiro mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Realmente decepcionante".



Claramente el ambiente pos partido entre suramericanos y europeos no terminó de buena manera, aunque al final solo terminaron en un cruce de palabras.