Walid Regragui, técnico de Marruecos: "Somos el Rocky Balboa del Mundial"

Marruecos ha alcanzado las semifinales del Mundial de Catar-2022 "con muchos sacrificios, corazón, alma, buena táctica y mucho amor de la afición", declaró este sábado su seleccionador Walid Regragui, tras dar una nueva sorpresa al vencer 1-0 a Portugal en cuartos de final.



"Es increíble, si me dices al inicio de la Copa del Mundo, que llegamos a semifinales, ganando a Bélgica, España y Portugal, te diría que es imposible", señaló en español tras el partido.



Marruecos hizo historia al meterse en las semifinales del Mundial, convirtiéndose en el primer equipo africano en llegar a ronda de esta competición, tras imponerse 1-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo.



Un gol de Youssef En-Nesyri (42) permitió este día histórico para los marroquíes, que se convierten también en el primer país árabe en alcanzar la penúltima ronda de un Mundial.



"Han visto que no somos fáciles de ganar. Estamos tácticamente bien, con corazón grande, no dejamos espacio, corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencias, también tenemos suerte", añadió.



"Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial", añadió Regragui en rueda de prensa, en referencia a la famosa película protagonizada por Sylvester Stallone.



"Nos estamos convirtiendo en el equipo que todo el mundo quiere en esta Copa del Mundo porque estamos demostrando que, aunque no tengas mucho talento, si le pones deseo, corazón y convicción, puedes llegar", afirmó el seleccionador marroquí.



A Regragui le preguntaron qué rival prefería para semifinales, si Inglaterra o Francia, que se enfrentan este sábado.



"Francia, es mi segundo país, puede estar bien jugar contra ellos", dijo el técnico, nacido y criado en la periferia de París, que no se pone límites.



"Podemos soñar, ¿por qué no podríamos soñar ganar el Mundial?", añadió Regragui, insistiendo "cualquiera que juegue contra nosotros tendrá que estar a su mejor nivel para ganarnos, no será fácil hacerlo. Ese es el mensaje que quiero mandar", concluyó ante los periodistas.