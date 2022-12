¡Volvió! Javier Hernández Bonnet habló de su estado de salud en el Mundial Qatar 2022

Javier Hernández Bonnet, comentarista principal del Gol Caracol, está listo para transmitir los octavos de final del Mundial Qatar 2022, luego de haber sido hospitalizado por unos cálculos renales.



El periodista reapareció para comentar el juego entre Serbia y Suiza de este viernes.

Durante siete días, Bonnet estuvo por fuera de todo tipo de transmisiones, lo que generó una gran preocupación en toda Colombia.

Le puede interesar: Mundial Qatar 2022: los partidos de octavos de final que se verán por televisión abierta en Colombia

En diálogo con la página del Gol Caracol, Bonnet habló de su estado de salud y de lo que viene en el Mundial.

"Tenía una infección producida por los cálculos renales que me habían inflamado el hígado. Afortunadamente tengo la oportunidad de volver, pero con una dieta rigurosa que tengo que cumplir hasta llegar a Colombia y ser intervenido quirúrgicamente", sostuvo.

Bonnet también aseguró que mientras estuvo hospitalizado, recibió mensajes de apoyo muy especiales de parte del exentrenador Luis Fernando Suárez y de la mamá del 'Tigre' Falcao García.

"Hay una llamada muy especial que fue la del 'profe' Luis Fernando Montoya, esa me aguó los ojos y me sacudió el corazón porque un hombre con la valentía que tiene él para luchar día a día por la vida y que le esté dando a uno cartilla de cómo superar los momentos difíciles, lo hace a uno temblar y decirle a Dios gracias porque me tenía una situación que puede ser manejable, distinta a la que él tiene", le digo a el Gol Caracol.