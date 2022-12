Mundial Qatar 2022: los partidos de octavos de final que se verán por televisión abierta en Colombia

Este viernes terminó la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y quedaron definidas las llaves de los octavos de final que iniciarán a partir de este sábado 3 de diciembre.



Ocho equipos europeos, tres del continente americano, tres asiáticos y dos africanos, son los que conforman esta segunda fase del campeonato mundial.



Desde este sábado hasta el martes estarán en juego las llaves de los octavos de final y en Colombia se podrán disfrutar de la siguiente manera:



Sábado 3 de diciembre:

Países Bajos vs. Estados Unidos

Hora: 10:00 a.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Argentina vs. Australia

Hora: 02:00 p.m.

TV: Directv



Domingo 4 de diciembre

Francia vs. Polonia

Hora: 10:00 a.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Inglaterra vs. Senegal

Hora: 02:00 p.m.

TV: Directv



Lunes 5 de diciembre

Japón vs. Croacia

Hora: 10:00 a.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Brasil vs. Corea del Sur

Hora: 02:00 p.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Martes 6 de diciembre

Marruecos vs. España

Hora: 10:00 a.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Portugal vs. Suiza

Hora: 02:00 p.m.

TV: Directv