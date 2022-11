Uruguay debe ir "paso a paso" y enfocarse en su debut en el Mundial de Qatar 2022, el jueves frente a Corea del Sur que es un rival de cuidado juegue o no su gran estrella, el delantero Son Heung-min.



Así piensa el portero Sergio Rochet, que la noche del domingo atendió a la prensa tras el entrenamiento de la Celeste en el complejo Al Erssal 1, en Doha.



"Tenemos que ir paso a paso, no podemos perder la concentración porque el nuestro es un grupo muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera", aseguró el 'chino' Rochet, de 29 años.



Uruguay integra el Grupo H del Mundial junto a los surcoreanos, contra los que debutará el jueves, Portugal y Ghana.



"Debemos enfocarnos en el primer partido ahora, y hoy en día es Corea y estamos enfocados en ella. Después vendrá Portugal", el 28 de noviembre en la segunda fecha de la serie.



Según Rochet, y pese a que Son "ha demostrado a nivel mundial que es un grandísimo jugador, uno está preparados para enfrentar a todos y no sólo a Son".



Rochet piensa "que va a jugar Son, no me preocupa mucho más, porque si no juega (el delantero del Tottenham) lo hará otro buen jugador" y la clave pasa por estar "concentrado al 100 por ciento".



"Vamos a enfrentar a jugadores que quizás uno no está acostumbrado, porque uno se enfrenta a jugadores de Sudamérica y la Concacaf regularmente y ahora son jugadores de otra regiones", lo que puede representar una "diferencia", según dijo, pero "creo que es mínima".



Además, agregó "ya tuve un pasaje por el fútbol de Europa" y eso puede ser un punto a favor.



En efecto, Rochet debutó en primera división en el AZ Alkmaar neerlandés, al que se enroló con 21 años y sin haber debutado en el Danubio de la primera división uruguaya, donde militó en las divisiones juveniles.



En el equipo de la liga de Países Bajos estuvo durante tres temporadas, con 71 partidos jugados y 93 goles encajados, y de ahí se marchó al Sivasspor turco, donde jugó entre 2017 y 2019 quince encuentros y recibió 28 goles.



A mediados de 2019, el 'chino' volvió al fútbol charrúa para defender a Nacional, su actual equipo.



Ronald Araujo separado

Por otro lado, en la sesión de este domingo el defensa Ronald Araujo volvió a trabajar separado de sus compañeros, en otra de las canchas que posee el lugar, alejado de los focos de la prensa.



El defensa del Barcelona, de 23 años, intenta recuperarse a contrarreloj para poder jugar en el Mundial de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho el pasado 23 de setiembre en un amistoso entre la Celeste e Irán y por la que fue operado cinco días más tarde.



Adaptándose al balón

Por otra parte, Rochet dijo que en estos días ha puesto énfasis en la adaptación al balón con el que se disputa el torneo en el Golfo Pérsico, que se iniciaba este domingo con el choque entre Catar y Ecuador.



"La pelota es una pelota muy rápida y con cancha mojada se hace muy complicada", explicó el 'chino', por lo que "hicimos mucho hincapié en practicar remates para tomarle la mano (acostumbrarse)", pero con las "ganas que se tiene de jugar un Mundial, uno se siente bien".



Uno sabe, prosiguió Rochet "que en este puesto (el de arquero) no podemos relajarnos ni un segundo y menos al nivel de este torneo, de los rivales que vamos a enfrentar".



"Se acerca un día soñado, que he ansiado mucho", agregó Rochet, pero que no lo tiene nervioso porque en el plantel uruguayo "tenemos gente de experiencia. Muchos compañeros con mundiales encima que nos aconsejan y nos transmiten tranquilidad".